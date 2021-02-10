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舞蹈、音樂表演 密爾布瑞線上賀新春

記者李晗 / 綜合報導
2020年的密爾布瑞新春活動。今年因為疫情，活動移師線上舉辦。（記者李晗 / 攝影）
2020年的密爾布瑞新春活動。今年因為疫情，活動移師線上舉辦。（記者李晗 / 攝影）

灣區中半島小城密爾布瑞（Millbrae）一年一度的農曆新春活動，今年因疫情將改為線上舉辦。密市文化交流協會將於2月13日周六上午10時30至中午12時半，在電視Comcast 27，AT&T 99，www.MCTV.tv 和MCTV的YouTube頻道舉辦線上新春慶會。 

今年雖然受到疫情影響，慶會無法像前兩年一樣在密爾布瑞的商業區舉辦遊行和擺街會，但是文化交流協會也邀請到很多團體提供精彩的表演節目，共慶牛年的到來。活動上也會跟大家分享協會在2020的活動成果，介紹密爾布瑞的公園。

節目包括舞獅、舞龍、樂器表演（古箏、鋼琴、薩克斯風、伸縮喇叭）、東西方的舞蹈表演、兒童合唱。同時還有各個社區團體，如密爾布瑞歷史學會、扶輪社、獅子會、密爾布瑞社區基金會、密爾布瑞教育基金會、密爾布瑞日本文化慶會。

政府官員包括州議員穆林（Kevin Mullin）、貝克（Josh Becker）、密爾布瑞市長徐安（Ann Schneider）和市議員，密爾布瑞的小學、初高中學生與家長，也會來跟大家祝賀新年。密市商家也將在節目裡跟大家拜年。

詳情請洽：650-684-8097，網站：www.millbraeculture.org

疫情 遊行 AT&T

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