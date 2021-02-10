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投書／羅達倫：拜登時代 美中需重返合作

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加州眾議員羅達倫投書媒體，展望拜登時代美中關係。(羅達倫提供)
加州眾議員羅達倫投書媒體，展望拜登時代美中關係。(羅達倫提供)

加州眾議員羅達倫(Evan Low)9日投書媒體，展望拜登時代美中關係。因篇幅有限，略有刪減。

拜登總統就職典禮演講中，為新政府設下新基調：「我們不僅將以力量為領導模範，也將以我們的模範當為領導的力量。」拜登總統承諾修復美國與盟邦關係，同時運用外交，積極參與國際社會。

拜登總統所提新政府基調，與川普的大國沙文主義、種族主義、仇外心理對比鮮明無比。川普擔任總統最後一次演說仍然提到「中國病毒」(China virus)。這是他防疫失敗時，用來呼喚種族歧視群眾的狗哨子，達到相當煽動效果。

川普會繼續使用仇外心理、侵略性大國沙文主義等手腕來操控群眾，集結其本盤。因此拜登總統需履行其就職演講承諾，處理全球性問題如公共衛生與環境危機時，與世界各國積極合作，其中與中國合作尤為重要。川普處理新冠大瘟疫混亂不堪。為了掩飾失敗，川普長期以來，一直將新冠瘟疫全數歸罪中國。然報導顯示，川普單方面強硬外交，是造成瘟疫惡化的主因。

紐約時報報導，川普入主白宮前，中、美雙方醫師已合作處理公共衛生問題長達10年。美國疾病防治中心 (CDC)與中國科學家合作，有效控制可能引發大瘟疫的傳染疾病，如禽流感等。

歐巴馬政府時代的C.D.C. 主任傅雷登醫師 (Dr. Tom Frieden) 說：「我們與中國的C.D.C並肩作戰，合作無間。」

然而川普引發美、中貿易戰後，美國政府幾乎關閉美國C.D.C.在北京的辦事處，並於新冠病毒爆發前數月，調離在中國C.D.C.工作的最後一位美國醫師。種種不考慮後果的粗糙處理手法，阻撓美國政府取得新病毒資訊管道。

新冠瘟疫期間，川普拒絕全球主義，後果極其嚴重。拜登總統必須採取類似歐巴馬時代的政策，與中國政府積極合作，共同處理與全球福祉相關的公共衛生問題。中、美兩國如沒有奠定堅強合作關係，處理大瘟疫、核武氾濫、氣候變遷等全球性大問題，幾乎是不可能的事情。

新政府已顯然將就職演講中傳達的新基調轉為行動，拜登總統就任第一天，即取消川普撤離國際衛生組織 (WHO) 決定。拜登也立即簽署行政命令，讓美國重新加入巴黎氣候協定 (The Paris Climate Agreement)。

中、美競爭是個事實。可是兩國必須相互合作。除了是經濟與科技的競爭對手外，中、美兩國的政府管理作風不同。然而兩國必須尋求共同關切點，充分積極合作，重要性無以倫比。兩國將可利用此時機充分合作，奠下和平基礎同時，同時有效處理氣候變遷。

毛澤東主義中國1970年代晚期結束後，中國已從極端意識形態國家轉成為重實務國家。拜登新政府拒絕川普，以「模範為領導力量」，這將使美國掌握真正機會，與中國合作，致力於全球安全與繁榮。

中、美兩國將可利用此時機充分合作，奠下和平基礎同時，同時有效處理氣候變遷，如此地球將可得以永續發展。

川普 中國 拜登

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