對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球

格林說，最後時刻投出超遠三分不中，感覺是史上最聰明的蠢事。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 8日晚客場100比105不敵聖安東尼奧馬刺 ，遭遇兩連敗。勇士最後8.7秒落後3分，格林接到發球後以為對手會犯規，沒有傳給最能投籃的柯瑞 ，而是在中場迎著防守人投出超遠三分不中，勇士錯失扳平比分的機會，格林賽後說，感覺那是史上最聰明的蠢事。

勇士再次浪費柯瑞神一般的表現。上一場輸給達拉斯獨行俠，柯瑞投中11記三分，獨砍生涯第二高的57分，球隊卻遺憾輸球。本場柯瑞表現依舊亮眼，三分11中6入帳32分7籃板6助攻。最近手感回升的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）24分，格林11中3得到7分10籃板10助攻5失誤。

提及最後時刻格林投出超遠三分，教頭柯爾說，格林以為馬刺會犯規，所以出手了，但對手那種情況通常不會犯規，「可能是我的錯，沒有告訴球隊，馬刺是不會使用犯規戰術的。」

格林也表示，投出三分是歷史上最聰明的蠢事。非常聰明，但結果蠢得要人命。

勇士最後追分階段，柯爾並沒有著急著放柯瑞上去，他賽後解釋，看重的是長遠的賽季，不會隨便延長柯瑞的時間，一般上場在34到35分鐘之間，球隊希望柯瑞打很長時間。「我對無休止的使用、磨損柯瑞沒興趣。考慮到新冠疫情，打空場比賽，球隊已經很艱難了。我們不會為了追求贏球，讓柯瑞打40分鐘。明天還有比賽，球隊希望柯瑞多年內保持高水準。所以會遵守原則，讓他打34到35分鐘。」

勇士9日背靠背繼續對陣馬刺。從11日起，將開啟連續四個主場的甜蜜之旅，尤其是13日大年初二對陣布魯克林籃網，杜蘭特遠走紐約後首次對陣舊東家，將是萬眾矚目。