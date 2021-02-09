我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

「卡門幻想曲」 紫竹樂團26日線上音樂會

【屋崙訊】
紫竹樂團將在2月26日星期五晚7時舉辦線上音樂會。（紫竹樂團提供）
紫竹樂團將在2月26日星期五晚7時舉辦線上音樂會。（紫竹樂團提供）

為慶祝中國農曆新年，感謝各界長期支持，屋崙紫竹樂團將在2月26日星期五晚7時，舉辦一場線上音樂會會，特邀屋崙交響樂團指揮大師麥可摩根（Maestro Michael Morgan）擔任司儀，表演嘉賓為前紫竹樂團成員斯特勞斯‧史（Strauss Shi），他將表演充滿難度的比才作品「卡門幻想曲」。

紫竹樂團1995年由趙彤儀老師創辦，一直服務東灣以舊金山地區的低收入家庭學童，為他們提供可負擔的課後音樂教育，同時傳揚中華傳統音樂及民族樂器。

去年初疫情爆發以來，樂團改為線上教學，學生和教師克服重重困難，以保持學習的連續性，特別是學生不能到學校上課，線上的音樂學習幫助學生紓緩精神上的壓力，因此深受家長和學生歡迎。

紫竹樂團主要靠社會愛心人士支持贊助。在目前困難時期，更期待大眾的支持和捐助。音樂會登記請上網：https://www.eventbrite.com/e/progression-a-purple-silk-free-online-concert-tickets-138027113813?aff=ebdssbonlinesearch。捐助支票，請寫PSMEF，可寄到：PSMEF，484 Lake Park Avenue，#366，Oakland，CA 94610。

屋崙 低收入 支票

上一則

屋崙警長：安排警員步行巡邏華埠 增強社區安全

下一則

3人受困懸崖 消防員懸吊百呎救人

延伸閱讀

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴
太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯
屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮 警方感謝社區協助破案

屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮 警方感謝社區協助破案
屋崙越裔社區中心大火 起火源疑是附近遊民營

屋崙越裔社區中心大火 起火源疑是附近遊民營

金山屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮

金山屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮
迎接疫後出行 屋崙機場擬更新設施 計畫建第三航站樓

迎接疫後出行 屋崙機場擬更新設施 計畫建第三航站樓

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探遇刼不治 成也相機敗也相機

2021-02-02 19:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國