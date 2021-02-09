「卡門幻想曲」 紫竹樂團26日線上音樂會

紫竹樂團將在2月26日星期五晚7時舉辦線上音樂會。（紫竹樂團提供）

為慶祝中國農曆新年，感謝各界長期支持，屋崙 紫竹樂團將在2月26日星期五晚7時，舉辦一場線上音樂會會，特邀屋崙交響樂團指揮大師麥可摩根（Maestro Michael Morgan）擔任司儀，表演嘉賓為前紫竹樂團成員斯特勞斯‧史（Strauss Shi），他將表演充滿難度的比才作品「卡門幻想曲」。

紫竹樂團1995年由趙彤儀老師創辦，一直服務東灣以舊金山地區的低收入 家庭學童，為他們提供可負擔的課後音樂教育，同時傳揚中華傳統音樂及民族樂器。

去年初疫情爆發以來，樂團改為線上教學，學生和教師克服重重困難，以保持學習的連續性，特別是學生不能到學校上課，線上的音樂學習幫助學生紓緩精神上的壓力，因此深受家長和學生歡迎。

紫竹樂團主要靠社會愛心人士支持贊助。在目前困難時期，更期待大眾的支持和捐助。音樂會登記請上網：https://www.eventbrite.com/e/progression-a-purple-silk-free-online-concert-tickets-138027113813?aff=ebdssbonlinesearch。捐助支票 ，請寫PSMEF，可寄到：PSMEF，484 Lake Park Avenue，#366，Oakland，CA 94610。