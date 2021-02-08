康縣地檢長貝克頓去年婚禮派對 被疑違反防疫令

東灣康曲柯士達縣地檢長貝克頓，最新捲入違反防疫令的爭議。（美聯社）

再有灣區 的官員被指舉行聚會派對，可能涉及違反防疫 指令，引起爭議。

東灣康曲柯士達縣（Contra Costa）地檢長貝克頓（Diana Becton）最近被爆出，去年夏天8月1日時，在自己家的後院舉行了自己的婚禮派對，大約有20至30人在現場。當時加州 衛生部門的防疫指令要求禁止不同家庭的民眾在單一空間內聚會。

在接受紀事報的訪問時，貝克頓則稱自己在舉行婚禮派對前，還特別諮詢過康縣的衛生部門，得到確認不會違反防疫令之後才舉辦的。她強調，自家的後院是露天的場所，而且客人來的時候也要檢查體溫，大家在派對上都戴著口罩，保持社交距離。貝克頓也否認婚禮活動是一個「接待會」，但是承認在活動結束之後有提供餐飲。

「我希望我沒有做任何違反規定的事情，如果有，那也並非是我的本意。」貝克頓說。

有鄰居則指出，他們當天收到了貝克頓的通知，提醒他們當天可能有20至30輛的車會停在附近的社區內。貝克頓對紀事報說當天的派對是下午時間舉辦，到晚上7時結束。但是附近有居民則對紀事報表示當天晚上9時、10時的時候仍然聽到有派對的音樂聲。

在派對結束的六個星期之後，貝克頓也曾經起訴了康縣一家不遵守防疫指令、一直在開門營業的商家。

貝克頓舉行婚禮的事件，也是灣區官員最新的一起涉及違反防疫令的爭議風波。此前聯邦議長波洛西（Nancy Pelosi），加州州長紐森（Gavin Newsom）、舊金山市長布里德（London Breed）以及聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）都曾經捲入類似的爭議，被網友譏諷「只許州官放火，不許百姓點燈。」

此外，貝克頓也被視為是出任下一任加州總檢察長（Attorney General）的熱門人選。因為現任總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）獲得總統拜登提名進入白宮，加州總檢查長的位置將出現懸空。因此這個時機出現這樣的爭議新聞，也料將打擊貝克頓的聲望。