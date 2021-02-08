康縣地檢長貝克頓去年婚禮派對 被疑違反防疫令
再有灣區的官員被指舉行聚會派對，可能涉及違反防疫指令，引起爭議。
東灣康曲柯士達縣（Contra Costa）地檢長貝克頓（Diana Becton）最近被爆出，去年夏天8月1日時，在自己家的後院舉行了自己的婚禮派對，大約有20至30人在現場。當時加州衛生部門的防疫指令要求禁止不同家庭的民眾在單一空間內聚會。
在接受紀事報的訪問時，貝克頓則稱自己在舉行婚禮派對前，還特別諮詢過康縣的衛生部門，得到確認不會違反防疫令之後才舉辦的。她強調，自家的後院是露天的場所，而且客人來的時候也要檢查體溫，大家在派對上都戴著口罩，保持社交距離。貝克頓也否認婚禮活動是一個「接待會」，但是承認在活動結束之後有提供餐飲。
「我希望我沒有做任何違反規定的事情，如果有，那也並非是我的本意。」貝克頓說。
有鄰居則指出，他們當天收到了貝克頓的通知，提醒他們當天可能有20至30輛的車會停在附近的社區內。貝克頓對紀事報說當天的派對是下午時間舉辦，到晚上7時結束。但是附近有居民則對紀事報表示當天晚上9時、10時的時候仍然聽到有派對的音樂聲。
在派對結束的六個星期之後，貝克頓也曾經起訴了康縣一家不遵守防疫指令、一直在開門營業的商家。
貝克頓舉行婚禮的事件，也是灣區官員最新的一起涉及違反防疫令的爭議風波。此前聯邦議長波洛西（Nancy Pelosi），加州州長紐森（Gavin Newsom）、舊金山市長布里德（London Breed）以及聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）都曾經捲入類似的爭議，被網友譏諷「只許州官放火，不許百姓點燈。」
此外，貝克頓也被視為是出任下一任加州總檢察長（Attorney General）的熱門人選。因為現任總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）獲得總統拜登提名進入白宮，加州總檢查長的位置將出現懸空。因此這個時機出現這樣的爭議新聞，也料將打擊貝克頓的聲望。
上一則
金山人語／東京奧運正在路上
下一則
FB留言