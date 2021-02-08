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屋崙越裔社區中心大火 起火源疑是附近遊民營

編譯組╱屋崙電
屋崙救火隊6日凌晨搶救當地越裔社區中心大火情形。(屋崙消防局提供）
屋崙救火隊6日凌晨搶救當地越裔社區中心大火情形。(屋崙消防局提供）

屋崙消防局官員稱，屋崙東湖社區 (Eastlake Neighborhood) 6日清晨發生火災，一處每周提供數千份餐點給有需求民眾的越裔社區中心慘遭焚毀。

這處東灣越裔社區中心大火發生時間約於凌晨1時後不久。據推測，大火火源可能爆發於附近的遊民營。

屋崙消防局官員稱，他們正在調查大火發生的原因。消防局發言人杭特 (Michael Hunt) 表示，火災區附近遊民營內，是否有人暫遭遷移，目前仍不得而知。不過截至目前，並沒有人員受傷報導傳出。

位於屋崙國際大道655號 (655 International Blvd.) 的越裔社區中心是一棟兩層樓建築。火災於凌晨1時40分全面控制住。事發地點鄰近屋崙柯林頓公園 (Clinton Park)。杭特表示，這對於社區很明顯是一場慘重的損失。

屋崙市議員勵琪 (Nikki Bas) 說：「數千居民仰賴該社區中心提供的餐點。社區中心遭大火焚毀，這對屋崙越裔與東湖社區居民，絕對是慘重損失。」

勵琪周六在推文中稱：「 我們原來計畫農曆新年時在柯林頓公園聚會，團結民眾，大家計畫加強社區安全。」

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