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反毒警官協會頒2獎 李少敏續推動禁毒

記者黃少華／舊金山報導
李少敏曾於2019年獲加州反毒警官協會頒發「加州最佳市民獎」。（圖：李少敏提供）
李少敏曾於2019年獲加州反毒警官協會頒發「加州最佳市民獎」。（圖：李少敏提供）

平等公義協會（OJE）主席和加州反毒聯盟（CCAD）灣區總監李少敏（Frank Lee），獲加州反毒警官協會（CNOA）頒發「2020加州最佳市民獎」和「舊金山灣區年度公民獎」。2019年，他已經獲得過這兩個獎項。

李少敏是第一位連續兩年獲得這兩個獎項的加州居民，也是第一位獲得這兩個獎項的華裔。受新冠疫情影響，2020年11月的頒獎儀式延後到2021年11月舉行。

李少敏感謝他的團隊成員、盟友和媒體在一起對抗毒品工作上的支持，認為美籍華人的禁毒工作努力不斷得到主流領導者認可。他也感謝加州警察尤其是加州反毒警官協會的貢獻，因為「加州警察真正站在平民一邊，反對立法機構推動毒品交易合法化」。

加州反毒警官協會立法主任洛弗爾（John Lovell）與李少敏去年再次成功阻止了旨在開設毒品注射中心的AB 362法案。李少敏表示，這項法案一旦通過，將為所有毒品的最終合法化打開大門。

李少敏認為，由於部分州議員今年將繼續推動AB 362法案，舊金山和東灣屋崙都被納入試點，新的聯邦司法部也不再支持反毒工作，因此特別呼籲這兩座城市的居民盡早準備提出反對意見。

李少敏說，他領導或幫助不同地區挫敗了娛樂用大麻合法化的企圖。其中一個例子是去年曾兩次阻攔了一家大麻諮詢公司在密爾比達開店。擁有合法娛樂用大麻店的城市數量，在科羅拉多州有超過40個，在加州有超過25個，但灣區只有18個。

2020年11月大選，李少敏是名為「加強假釋和財產犯罪刑度」的加州20號提案灣區總監。雖然這項提案「主要由於州務卿在選票上使用誤導性語言和主流媒體荒謬攻擊」而宣告失敗，李少敏表示，他們今年將加州20號提案的每一個關鍵問題進行拆分，在加州州議會層面提出多項法案。

此外，聯邦參議院「阻撓議事規則」要求獲得60%參議員的選票才能批准一項法案。李少敏指出，這是現時阻撓各類有害法案的關鍵。公民必須寫信給參議員，要求他們不要改變「阻撓議事規則」，這是美國立法的一個主要制衡因素。否則，各種災難性的毒品法案，包括但不限於娛樂用大麻合法化，將有可能在全國通過。

加州 毒品 灣區

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