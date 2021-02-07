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紅包藝術達人伍玉珍 列治文長者中心秀作品

記者黃少華／舊金山報導
伍玉珍展示她的紅包藝術手工作品。（圖：列治文長者中心提供）
伍玉珍展示她的紅包藝術手工作品。（圖：列治文長者中心提供）

社區人士伍玉珍除了是加州州眾議員丁右立（Phil Ting）的助理，還是一位紅包藝術手工達人。2月3日，她在列治文長者中心的「雲會議」上，與30多位長者分享紅包的歷史和她的手工紅包作品。

在作品分享環節，伍玉珍展示了彩扇、各種形狀的燈籠、五福星和魚兒。長者在線上紛紛讚她巧奪天工，並紛紛表示想向她學習手工。

伍玉珍說，紅包在中國唐朝時期已經出現。當時，民間使用手工的布袋做紅包的「封面」。在宮廷中，人們會用寓意吉祥的紅色紙包住一張寫滿祝福字句的字條送給親朋好友，以表心意。隨著造紙技術的成熟和紙幣的盛行，到了300多年前的中國清朝時期，人們改用正方形的紅紙，包住銅錢或紙幣，封作「紅包」。

不同紅包有不同寓意。不同顏色也代表著不同的祝福。用粉色或淺綠色的紅包做的彩扇象徵春暖花開，希望新的一年如意吉祥。傳統的紅色紅包象徵運氣和好運。黃色代表金子，黃色的紅包代表富貴和財運亨通，最適合分享給生意人士。

伍玉珍表示，根據不完全統計，每年在香港地區會使用3億2000萬個紅包，相當於消耗1萬5300棵樹。為了保護地球，循環再用紅包是美德。只要大家發揮創意，新舊紅包都可以做出喜氣漂亮的新年掛飾。

伍玉珍鼓勵大家給予紅包「第二生命」，和家人一起做一些手工來慶祝農曆新年。她說：「我們在聖誕節會裝飾聖誕樹。到了農曆新年，我們可以用紅包手工品來裝飾客廳，用年桔和年花讓華裔小朋友增加對中國傳統文化的認同感。」

代表列治文區的市議員陳詩敏（Connie Chan）也出席此次線上活動，和長者在網上拜「早年」。她分享了舊金山最新的新冠疫苗接種資訊，提醒長者在慶祝農曆新年的同時勿忘防疫。出行要帶口罩、勤洗手、與人相處保持安全的社交距離，並叮囑市民只跟一同居住的人慶祝新年。

陳詩敏分享了她辦公室的聯絡方式。電話（415）554-7410。電郵[email protected]

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