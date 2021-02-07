社區要求委任亞裔 加州總檢察長任命人選即將出爐

謝安達獲得波洛西的支持。（官網照片）

加州 下一任總檢察長（Attorney General）的任命人選即將出爐，亞裔 社區一直在向州長施壓，要求委任亞裔。最新的情形是，一名資深的南加州選區的國會議員也「入局」成為人選之一。

加州州長紐森（Gavin Newsom）近期表示，他「非常接近」做出決定，任命下一位總檢察長。總檢察長在加州政府中權力很大，是一份「令人垂涎」的工作，這也使得競爭越來越激烈。

接近紐森的一位知情人士說，代表舊金山 選區的美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）支持國會議員謝安達（Adam Schiff）出任加州總檢察長。謝安達是洛杉磯地區的民主黨人。

波洛西的支持對於謝安達而言非常重要，因為謝安達與紐森沒有太多私交，但是波洛西在舊金山縱橫多年，紐森又是舊金山前市長，同時波洛西和謝安達關係緊密，她曾經邀請他領導眾議院，主持針對當時的總統川普的彈劾案。

目前盛傳的任命人選中，還有州議員邦塔（Rob Bonta）、沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）、加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）、性少數LGBTQ平權機構「平等加州」（Equality California）總監茲伯（Rick Zbur），以及東灣康縣（Contra Costa）地區檢察長貝克坦（Diana Becton）。

由於總統拜登（Joe Biden）已提名現任加州總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）出任聯邦衛生和公共服務部長，因此他很快就要前往華盛頓白宮就職。但是因為是內閣職位，所以需要參議員的投票確認之後才能正式生效。紐森說，一旦貝西拉得到參院的確認，他將公開宣布繼位總檢察長的人選。現在是民主黨控制參議院，所以貝西拉獲得確認是大概率的事件。

亞裔社區一直在支持的候選人包括邦塔和劉弘威。在一個屋崙（奧克蘭）舉行的關於疫苗分配計畫的新聞發布會上，紐森表示希望這會早日宣布人選，他也開玩笑說，有很多人對此工作感興趣，包括很多現任的民選官員，當時站在他背後的就有邦塔。

但是具體的人選究竟是誰，紐森始終沒有透露太多，他可能正在尋找一個擁有共同的執政和政治理念，並且可以成為政壇夥伴的人。外界普遍預計紐森會考慮選擇一個可以輕鬆籌集資金、並在2022年贏得連任的人選，因為紐森自己也要在2022年連任，當然前提是他如果沒有被罷免。

總檢察長的職位是加州政府權力最高的職位之一，就公眾認可度和總體權力而言，僅次於州長，這個職位也是通往更高官階的墊腳石。副總統賀錦麗（Kamala Harris）從2010年至2016年擔任總檢察長。

謝安達在川普政府期間領導眾議院情報委員會（House Intelligence Committee），研究俄羅斯干預2016年大選，因此他的知名度上升。代表屋崙的邦塔也獲得了一系列的支持，包括刑事和環境司法倡導者，勞工團體和移民改革倡導者。菲律賓裔的邦塔也得到了諸多亞裔美國人和太平洋島民組織的支持。

州最高法院法官劉弘威的支持者，則代他寫報紙評論，至於沙加緬度市長史坦伯格，和紐森一直以來關係密切。