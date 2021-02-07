讀者來函／韓國人與基督教 淵源深厚(二)

李元慶。 (作者供圖)

不同於前期的華人、日本人和菲律賓人的移民 ，韓國移民來的時候已經可以帶家庭。而且根據美國 法律，他們不需要簽署長期合同工（1898年夏威夷成為美國一部分，所以要履行美國法律），所以許多人很快就離開了種植園，轉入其他行業，包括移居加利福尼亞，因為這裡的工作機會更多，收入高。

筆者是華人，走的是韓國早期移民的這個路線，看來我和他們的想法一致，只是晚了幾十年。記得在夏威夷，韓國人說我像他們的人。

為什麼韓國人，特別是韓裔 美國人基督徒比例高？我很好奇。讀過一些文章後，可以總結下面幾點：

1）當時美國駐韓國大使是Horace Allen博士，他本人曾經是在韓國的傳教士和醫師。在1903年的第一批移民中，他特別安排了一半人來自於當地教會的成員，讓基督徒捷足先登。

2）韓國移民很快在夏威夷建立了自己的教會，這裡成為新移民的活動中心。牧師是活動組織者和生活上的顧問，這樣潛移默化地影響到了新移民的信仰。

3）在日據時期，許多傳教士同韓國人民站在一起抵制日本人的統治，甚至坐監獄，贏得了老百姓的愛戴和信任。

4）韓國的獨立運動起始於國外，這些流亡者們在國外的教會聚集活動，很多也是基督徒，像前面說過的李承晚。

5）中國和日本視基督教為西方殖民主義的一部分，所以比韓國人有著抵觸情緒。義和團就是從殺洋人，特別是傳教士開始的。

從70年代後，亞裔開始注重團結在一起共同發聲，因為各自畢竟占美國人口比例太小，合在一起才能夠被重視。美國人看華人、日本人、還有韓裔都差不多，很容易搞混，可是我們自己知道互相之間差別還是很大的。可以將他們凝聚在一起的很大部分是共同的基督教信仰。

韓裔美國人很快離開夏威夷的種植園，許多人來到西海岸，最早集中的職業是洗衣房和修指甲。洗衣店本來是華人的老本行，被韓裔洗衣房後來者居上，目前加州的修指甲店多被越南裔擁有，雖然在紐約還有不少屬於韓裔。

到了1924年美國國會通過了排擠亞洲人的法案（Oriental Exclusion Act），韓國人、日本人加入華人，都成了被排擠的對象，移民節奏開始減慢。以後只有部分學生可以來美國上學，他們是以後的有限移民。1903到1949年是韓國人移民美國的第一階段。（待續）