婦詐450萬疫情紓困金 搭私人飛機旅遊、買名牌

屋崙婦人伯登被控以空殼公司申請詐騙450萬元紓困貸款用於過奢華生活。（美聯社）

屋崙一名女子被控詐騙聯邦COVID疫情紓困救濟金，並將獲得的錢用於資助奢侈的生活方式，包括私人飛機旅行、昂貴的汽車 和奢侈品。

31歲的伯登（Christina Burden）周五在德州奧斯丁被捕。北加州聯邦檢察長安德森（David Anderson）透露，她被指控在一項涉嫌騙取450萬美元 疫情救濟貸款 的計畫中，進行銀行欺詐。

據稱，在2020年4月至6月期間，伯登提交了十份欺詐性申請，要求從政府的 「薪資保護貸款計畫」（PPP）中獲得超過450萬美元的可免除貸款。

根據指控，伯登以一個空殼公司 「Blessing Box Co.LLC 」為名提出申請，獲得68萬4375美元，並從另外三家空殼公司獲得30萬7916美元的PPP資金。伯登還為其中一個空殼公司提交了一份虛假的經濟受損災難貸款（EIDL）申請，獲得了15萬900美元的資金。

雖然聯邦PPP紓困金要求必須用於合法的業務和工資支出，但起訴書稱，伯登將大部分資金用於個人揮霍，如私人飛機旅行、酒店住宿、租船、購買昂貴的汽車、從路易威登（Louis Vuitton）和尼曼瑪可百貨公司（Neiman Marcus）購買的奢侈品，及從舊金山巨人隊球館商店等購買特色商品。

此外， 伯登向朋友和家人匯去了數十萬美元，其中15萬美元部分用於購買奔馳和路虎汽車。

「隨著我們開始為掙扎中的小企業提供第二輪PPP貸款，我們將警惕那些試圖利用該計畫的欺詐者，」聯邦調查局舊金山特別代理費爾（Craig Fair）說：「聯邦調查局和我們的合作夥伴將利用我們可以使用的每一個調查工具，來確保這些計畫的完整落實，使它們真正爲我們社區的小企業主服務。

伯登定於周一在奧斯汀地方法院首次露面，預計稍後將被命令在屋崙地方法院出庭，面對聯邦政府的指控。如果罪名成立，她將會爲銀行欺詐指控面臨最高30年監禁和100萬美元的罰款。