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舊金山沿海公路 「疫」外成步行天堂

記者李晗 / 舊金山報導
原本車來車往的舊金山沿海公路Great Highway，成為步行天堂，甚至是遊行示威的地點。（記者李晗 / 攝影）
原本車來車往的舊金山沿海公路Great Highway，成為步行天堂，甚至是遊行示威的地點。（記者李晗 / 攝影）

舊金山日落區的沿海公路（Great Highway），在疫情期間被開闢為人行道路，禁止車輛通行，成為步行天堂，廣受大眾歡迎。

但是，這也導致了大量的車流都需繞行進入了日落區的居民區內，也就有呼聲要求市府嚴控附近的車流，減少居民區內的車輛。市議員馬兆明辦公室與交通局目前公布了最新的計畫，將在沿海公路附近增設減速帶，以及一系列相關的措施，以便分流車輛，同時讓經過附近的車輛能夠慢行。

馬兆明表示，沿海公路變成步行大道之後，為社區提供了很多的好處。但是這些都不能以安全作為代價，所以他相信系列的措施實施之後，能夠既滿足社區的需要，同時又能夠保障安全。

具體的措施包括增加24個減速帶，12個四方向停車標示（Stop Sign），引導車流分流的標誌，以及每周的執法人員巡邏和停車執法人員檢查。

舊金山在2020年4月時開始了封街禁車的項目「Slow Streets」，包括金門公園內的車道、日落區沿海公路和一些居民區內道路，均被搭設了路障，禁止車輛行進。這個項目大獲好評，因為許多孩童可以直接在街道上玩耍，人們也可以在街道上散步、騎自行車，滑滑板、滑輪等。沿海公路上甚至在6月時還舉辦了大型的遊行示威活動。

但是因為沿海公路關閉後，許多車流都在沿海公路旁的居民區街道Lower Great Highway行駛，且「速度不安全」。因此市議員馬兆明要求交通局盡快推出措施，疏導車流，否則自己將不會再支持關閉沿海公路。

目前沿海公路是否會永久關閉不得而知，即疫情結束之後，沿海公路是否也依然保留為步行大道。外界也提出了一些方案，包括封閉一條路，讓另一條通車；或者是周末期間禁車，平時工作日依然允許車輛通行。

疫情 舊金山 遊行

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