安老自助處 免費公民入籍坊成績顯著

「免費公民入籍工作坊」自2013年以來已幫助超過1萬5000名永久居民入籍成為公民。（本報檔案照）

安老自助處於2月5日發表聲明，感謝總統拜登 在2月2日發出最新行政命，支持公民入籍計畫，以行動改善和提升公民入籍、屏除障礙及縮短申請入籍的等候時間。

2013年，安老自助處首獲舊金山民政與移民 辦公室（OCEIA）主任潘黃燕玲（Adrienne Pon）委託，由安老自助處為首，來配合多個社區服務機構，成立「公民入籍之路計畫」（ SF Pathway to Citizenship Initiative）及定期的「免費公民入籍工作坊」。

安老自助處之外的其它服務機構合作夥伴還包括 : 亞太裔法律外展（APILO）、國際灣區研究院、猶太家庭和兒童服務、Jubilee移民宣導者、La Raza 社區資源中心、We Rise SF 移民正義勞動中心。

安老自助處表示，「免費公民入籍工作坊」自2013年至2020年12月，取得了一系列成績：

- 自2013年開始服務以來，以一對一輔助至今，已幫助超過1萬5000名永久居民入籍成為公民。

- 協助填寫約9835份入籍申請表格 （N400）。

- 協助約6000份入籍申請表，合共節省450萬元。

- 超過6854位義工在場協助。

- 為等候入籍的中低收入 家庭節省1949萬5800元律師費。

今年因應新冠病疫情，免費公民入籍工作坊將改為網上活動:

- 2月25日及4月29日 : 填寫入籍申請表格工作坊，語言包括越南語、俄語、英語及菲律賓語。

- 4月1日 : 填寫入籍申請表格工作坊，語言包括粵語及西班牙語。

- 5月27日 : 填寫入籍申請表格工作坊，包括上述各種語言服務。

公眾可致電安老自助處社會服務部了解更多詳情。 移民及入籍顧問朱健溢的電話是 （415）677-7590。