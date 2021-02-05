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GPS導航帶路 害男子受困大雪中七天

編譯組╱塞拉縣4日電
司機受GPS指引走到臭名昭著的險路，被困塞拉縣雪地7天。 （美聯社）
司機受GPS指引走到臭名昭著的險路，被困塞拉縣雪地7天。 （美聯社）

一名在山區被困七天後倖存下來的太浩市(Tahoe)司機告訴官員，他是被GPS導航系統引導到一條臭名昭彰的險峻山路上，誤入歧途。

塞拉縣官員說，在緊急調度員靠追蹤他的手機，到達在太浩國家森林中心的一條偏僻的鄉村道路上兩小時後，也是他開始本應直奔朋友家的旅程的七天後，救援人員在周日用直升機將普萊賽縣的厄爾斯(Harland Earls)送到了安全地帶。

1月24日，29歲厄爾斯從朋友位於草谷（內華達縣）的家中出發，驅車60英里前往楚魯克。在溫和的條件下，他的行程本來是走20號公路到80號州際公路，過唐納山口。但由於州際公路因大雪關閉，厄爾斯的GPS應用程序讓他改道上了一條被稱為Henness Pass Road的不知名的小路。

厄爾斯就是在這裡遇到了麻煩，他的露營車無法在厚厚的雪層中移動。「幸運的是，他有準備，有冬衣、露營車和丙烷。」塞拉縣官員說。

在沒有他的消息後，厄爾斯的家人在49號公路上尋找他。由於未能找到他，他們於1月30日向執法機構發出警報，在整個內華達州、加州宇巴縣和塞拉縣掀起了一場搜索。

在雪地荒野中逗留了一周後，厄爾斯把滑雪板綁在腳上，徒步走到有手機信號的地方，撥打了911報警電話。塞拉縣官員說，電話打通了，但調度員沒來得及確認他的GPS位置。

加州公路巡警空中分隊從沙加緬度派出了一架直升機。內華達縣的搜救隊派出了坦克般的雪地摩托。加州公路巡警的飛行員用直升機把厄爾斯送到了唐尼維爾的安全地帶，那裏有急救人員在等待。

「人們盲目地跟隨他們的GPS」，塞拉縣治安警長費舍(Mike Fisher)說，當在城市裡，最壞的事情是它讓你走岔路。在山裡，民眾可能會失去生命。歸根究柢，司機們來到山區，需要為冬季出行做更好的準備，避免讓自己陷入危險境地。

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