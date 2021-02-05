加州超商協會提訴訟：屋崙強制時薪超市員工違反聯邦法

加州超商協會控告屋崙通過為超市員工提供「風險津貼」的法案。（Getty Images）

屋崙 市府昨日剛通過「風險津貼」（hazard pay）法案，為超市員工加時薪5元，加州超商 協會（California Grocers Association）當天就對屋崙提起訴訟。

已經於1月20日對南加州長灘（Long Beach）類似的「英雄津貼」（hero pay）法案提起訴訟的加州超商協會，3日再對屋崙和蒙地貝婁（Montebello）通過的「風險津貼」法案提起訴訟。

超商巨頭Kroger表示，因為長灘市議會上個月通過法案，要求大型超市未來四個月必須為員工加時薪4元，他們決定在4月17日關閉旗下在長灘的一家Food for Less和一家Ralphs超市。

加州超商協會律師塔倫提諾（William F. Tarantino）表示，這些法案干涉雇主與雇員協商，違反聯邦集體協商法（collective bargaining），蒙地貝婁的法案還不當點名特定超市要求他們為員工加薪，卻沒有對其他類似商家做出相同要求。

加州超商協會會長方榮（Ron Fong，音譯）表示，強制為員工額外加薪違反聯邦和加州法律，顧客和員工都將遭受損失。

方榮說：「強制加時薪5元相當於增加人工成本28%，對任何超市零售商來說都無法吸收。超商的選擇很少，要麼將成本轉嫁給顧客，要麼刪減員工工作時間或營業時間，再不然就關門。」

其他計畫為超市員工爭取「風險津貼」的加州城市還有洛杉磯和波莫那（Pomona），洛杉磯也打算效法屋崙要求超市為員工加時薪5元。