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新冠疫情下… 屋崙通過風險津貼案 超市員工時薪加5元

編譯組／屋崙3日電
屋崙通過「風險津貼」法案，為超市員工加時薪五元。（Getty Images）
屋崙通過「風險津貼」法案，為超市員工加時薪五元。（Getty Images）

新冠疫情下，鑑於超市第一線員工每天冒著生命危險與顧客互動，屋崙市議會通過「風險津貼」（hazard pay）法案，為這些勞工加時薪五元。

繼長灘、西雅圖和聖他莫妮卡（Santa Monica），屋崙市議會2日下午投票一致通過「風險津貼」法案，要求超市雇主將員工時薪提高五元，法案即日起生效。

與此同時，聖荷西市議會2日晚上拒絕批准一項類似的灌水法案，決定延後到下周進行表決。灣區其他考慮強制提供「風險津貼」的城市還有柏克萊。

與市議員加洛（Noel Gallo）共同提出這項法案的屋崙市議會議長巴斯（Nikki Fortunato Bas）說：「在超商大發利市之際，我們幫助這些收入微薄的必要性勞工爭取加薪。」

這項緊急條例適用於大型超市。大型超市的定義是：商店面積在1萬5000平方呎以上、主要販賣日用品和食物、在全美有500名以上員工的超市。屋崙符合這些條件的超市包括Cardenas Markets、Safeway、Albertsons、Save Mart、目標百貨（Target）、Trader Joe's和全食超市（Whole Foods）。

許多超市在疫情初期都曾為員工加過薪，但後來取消。Trader Joe's 1日宣布，決定把員工的「風險津貼」從現在的每小時兩元，上調為每小時四元，但根據屋崙的規定，他們每小時必須再多給屋崙的員工一元。

華府地區智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）一項報告指出，在美國前13大零售商中，部分零售商2020年賺得的利潤比2019年大增40%，平均總共多賺了167億元。報告指出，擁有Safeway超市的Albertsons公司2020年頭兩個季度的利潤比2019年同期多出153%。

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