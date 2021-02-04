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有組織團夥盜竊 灣區Home Depot損失數百萬

編譯組／灣區3日電
針對家居用品連鎖店Home Depot的盜竊行為，已非法賺取了數百萬元，近日有嫌犯在東灣被逮捕。（Getty Images）
針對家居用品連鎖店Home Depot的盜竊行為，已非法賺取了數百萬元，近日有嫌犯在東灣被逮捕。（Getty Images）

執法當局表示，近年來，針對家居用品連鎖店Home Depot的盜竊行為，已透過各種方法賺取了數百萬元，其中包括從簡單的商店盜竊，到涉及假身分證、條碼轉換器及使用偷來的汽車逃逸等複雜操作。

上周在東灣赫克力斯，警方逮捕了一名涉嫌到Home Depot偷竊的男子。他被懷疑是參與450萬美元盜竊案的團夥成員之一。據報導，在對他的車輛進行搜查時，發現了1萬美元的被盜商品。

「已確認嫌疑人自去年9月以來，從西海岸多個不同的Home Depot商店盜竊了超過50萬美元的商品。」警方在聲明中說。

去年夏天，當局調查了一夥人，他們同樣涉嫌在東灣地區的Home Depot系列盜竊案中盜竊約40萬美元商品。根據警方法庭紀錄中的陳述，盜竊團隊的成員會帶著自製的條形碼貼紙進入商店，這些條形碼貼紙設計的標價，比他們選擇偷盜的商品的實際價格要低很多。然後，他們利用自助結賬機付款，付款自然要便宜很多。之後，竊賊再返回來，以商品的真實價格退貨，詐取其中的差價。

據警方稱，該團夥用偷來的租賃卡車收集物品，以規避視頻監控和車牌讀取器。他們分配給團隊成員以不同的角色，並利用商店允許在沒有收據的情況下可以退貨的政策來退貨。他們還使用假身分證繞過Home Depot的安全審查程序，以防被發現，因為該程序會跟蹤多次退貨的人的可疑活動或其規律。

有組織的零售犯罪對所有零售商來說都是一個日益嚴重的問題。「不幸的是，Home Depot多年來一直是不少盜竊團夥的受害者，」赫克力斯警方發言人瓦斯克斯（Joseph Vasquez）警官表示，「這可能是因為Home Depot商品量多，且有很多昂貴的五金器具之類的商品。」

這家家居裝飾巨頭的發言人康奈爾（Christina Cornell）表示：「Home Depot針對有組織的零售犯罪有專門的調查人員，他們與各級執法部門合作，阻止這樣的犯罪行為。我們感謝赫克力斯市警察局，參與合作調查並逮捕其中的嫌犯。」

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