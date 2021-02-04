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NBA／內線告急… 柯瑞空砍38分 勇士輸球

記者劉先進／屋崙報導
金州勇士2日以107比111主場不敵波士頓賽爾特人。柯瑞三分14中7砍下38分11籃板8助攻3抄截。（記者劉先進／攝影）
金州勇士2日以107比111主場不敵波士頓賽爾特人。柯瑞三分14中7砍下38分11籃板8助攻3抄截。（記者劉先進／攝影）

金州勇士2日以107比111主場不敵波士頓賽爾特人。柯瑞三分14中7空砍38分11籃板8助攻3抄截。維金斯(Andrew Wiggins)15分，格林2分11籃板7助攻2抄截2蓋帽。

波士頓的塔圖姆（Jayson Tatum）27分9籃板3助攻，布朗（Jaylen Brown）18分。

上一場，新秀懷斯曼(James Wiseman)受傷，預計缺席10天。而老將魯尼只上場13分鐘得到4分，就左腳踝扭傷，提前退場。他預計將缺席7場比賽，將在兩周內對傷情進行重新評估。

勇士首發進攻能力堪憂，柯瑞得了38分，但其他首發隊友合計33分，這也是柯瑞賽季第四次單場得分比其他首發總和還多。尤其是投射能力被經常詬病的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）11中5得到12分，在場的26分鐘，勇士輸了25分，不在場的22分，勇士比賽爾特人多了21分。整個賽季，他在場時，勇士輸了103分，不在場時贏了81分。

勇士內線告急，進攻籃板比對手少了六個，也是本場輸球的關鍵。目前，勇士場均籃板排名聯盟第21位，進攻籃板26位。賽後柯瑞調侃，他在球員通道見到了勇士退役的中鋒帕楚利亞（Zaza Pachulia），「我在中場時碰到他，告訴他，他的球衣還在那裡。我們需要他打兩分鐘，他說兩分鐘夠他拉斷兩次腳筋，所以禮貌的拒絕了邀請。」

勇士預計不會招募新的中鋒，將在4日開啟德州客場之旅。分別兩次面對達拉斯獨行俠和聖安東尼奧馬刺，這兩個隊伍並沒有強力中鋒坐鎮。獨行俠進攻籃板第三差，而馬刺第五差，勇士內線防守壓力相對會較小。

勇士 柯瑞 波士頓

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