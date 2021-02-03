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阿縣「食物即醫療」 柏克萊開新站

記者劉先進／屋崙報導
阿縣的「食物即醫療」項目，為弱勢家庭提供健康食品和營養。（記者劉先進 ／翻攝）
阿縣的「食物即醫療」項目，為弱勢家庭提供健康食品和營養。（記者劉先進 ／翻攝）

由阿拉米達縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）發起的解決貧困問題的計畫「傾其所有」（All In）本周宣布，旗下為弱勢家庭提供健康食品和營養的「食物即醫療」（Food as Medicine）項目，在柏克萊開放新的站點，為柏克萊和北屋崙的弱勢居民提供服務。

「食物即醫療」是一個居民、學校、醫療機構、政府、社區組織和私營部門之間的合作項目，強調食品安全和患者健康之間的關係，為患者及其家庭提供所需的食物和營養資源，使醫療服務提供者更容易利用健康食品作為與飲食有關的疾病的干預工具，希望提高營養和可負擔食物的利用率，從而改善整個阿拉米達縣服務不足社區的健康狀況。

目前「食物即醫療」在阿拉米達縣有七個地點，新地點位於柏克萊Lifelong Ashby Health Center，是一個為柏克萊和北屋崙的弱勢居民（包括家庭、殘疾人和老年人）提供服務的社區診所。

陳煥瑛表示，新冠疫情進一步加劇了社區的健康差異，而「食物即醫療」已成為解決最脆弱社區健康差異的寶貴工具。她感謝「傾其所有」計畫與Lifelong Medical Care等社區診所建立的合作關係，共同致力於改善所有阿縣居民的生活品質。

Lifelong Medical Care診所將遵循「食物即醫療」的模式，幫助識別民眾的營養障礙，建立臨床干預措施，提供食物不安全篩查，藉此治療、預防和扭轉慢性疾病，如糖尿病和肥胖症。診所的健康食品干預措施，同時與團體行為支援相結合，最終達到改善服務不足的居民的健康、情感福祉和食品安全。

根據試點計畫，醫療服務提供者可向有潛在健康狀況的合格Medi-Cal受益人提供食物處方（food prescriptions），尤其是那些感染新冠風險較高的患者。食物處方由「食物即藥物」或其他醫療支援性食物計畫管理，例如可再生食物處方、農產品處方、健康食物券、盒裝食物、雜貨或預備餐。受益者可獲得營養均衡的食物，包括水果、蔬菜、豆類、堅果、種子、全穀物、瘦肉蛋白和海鮮，可搭配行為、烹飪或營養教育、指導和諮詢。

試點計畫的主要目標是治療、扭轉和預防慢性健康問題，如糖尿病、高血壓和抑鬱症，這些健康狀況對有色人種社區的影響特別大。根據疾控中心(CDC)的數據，與沒有病症的新冠患者相比，有潛在病症的新冠患者的住院率高出6倍，入住ICU的人數高出5倍，死亡人數高出12倍。

也因此，在「食物即醫療」項目的啟發下，屋崙選區的州議員邦塔（Rob Bonta）撰寫了AB 368提案，希望全州範圍推廣創新食品處方試點計畫，解決種族和族裔健康差異，改善慢性疾病和營養安全問題，降低醫療成本，來應對疫情的傳播。

阿縣的「食物即醫療」項目，為弱勢家庭提供健康食品和營養。（阿縣供圖）
阿縣的「食物即醫療」項目，為弱勢家庭提供健康食品和營養。（阿縣供圖）

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