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舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

編譯組／舊金山1日電
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

日前遭搶匪攻擊受重傷昏迷不醒的知名舊金山私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino），1日傷重辭世，享年76歲。

總是戴著1970年代飛行員太陽眼鏡、留著濃密落腮鬍的帕拉迪諾，看起來像個蘇聯時代的間諜或反情報工作者。事實上，他是一名有辦法找出關鍵證人、重要證據、或追蹤金錢流向，為被告洗刷罪名或定罪的私家偵探。

帕拉迪諾從不帶槍，他說那會讓他的工作太輕鬆。他唯一的武器，是掛在他脖子上的一部長鏡頭相機，不過，相機卻成了他喪生的原因。

1月28日下午，帕拉迪諾在他位於舊金山海特艾許布瑞區（Haight-Ashbury）的住家門口遭歹徒搶奪他新買的相機，帕拉迪諾在拉扯間摔倒，頭部重擊路面造成大量出血昏迷。

帕拉迪諾的律師哈諾威茲（Mel Honowitz）表示，被判定為創傷性腦損傷的帕拉迪諾被送往舊金山加大醫院後從未甦醒，家人1月31日決定拔除他的人工呼吸器。

帕拉迪諾從事偵探工作半個世紀，是舊金山最知名的私家偵探。

哈諾威茲說：「他對他的工作一直保持戒慎恐懼的態度，始終憑藉智慧、經驗和熱情找尋真相。他是我見過最擁護言論自由和新聞自由的人。」

柏克萊加大讀法律的帕拉迪諾從未當過執業律師，他在著名的法律事務所Melvin Belli擔任職員時，被私家偵探工作吸引。他在1972年開始跟隨舊金山私家偵探教父利普瑟特（Hal Lipset）從事偵探業。

私家偵探伊曼多夫（Jack Immendorf）說：「帕拉迪諾在這個行業中，是非常出色的重量級人物。調查員不是學校培訓出來的，他們必須具備某些特質，必須有能力與人交流，並對社會各個角落瞭如指掌。帕拉迪諾具備了所有私家偵探的特質，甚至更多。」

伊曼多夫表示，帕拉迪諾最知名的客戶是前總統柯林頓（Bill Clinton），柯林頓1992年競選總統時的團隊聘請他為柯林頓平息婚外情傳言。帕拉迪諾也曾受雇於爆出性醜聞的好萊塢製片大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）和芝加哥音樂家凱利（R. Kelly）。

舊金山 柯林頓 柏克萊加大

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