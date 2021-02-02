87歲華人女醫師染疫康復 考慮重回醫療前線

87歲女醫師黃雅雲和他的丈夫李鐵生。（記者王若然／攝影）

讓人談之色變的新冠病毒，不僅對高齡人群是嚴重威脅，還奪走了不少年輕人的生命。一位87歲高齡的華人女醫師，日前在看診過程中不慎感染新冠，即使屬於高危人群，她表示從未感到懼怕。但波折重重的治療過程十分驚險，包括她被送醫後，兩度檢測 新冠呈陰性，差點耽誤治療。

華人女醫師黃雅雲行醫逾50年，在疫情期間，她依然堅持看診。去年8月的一天，黃雅雲突感不適，開始發燒，在服下退燒藥後便睡著了。第二天清晨起床，在洗漱時竟突然暈厥。黃雅雲的丈夫李鐵生見狀感覺不妙，立刻叫了救護車。

黃雅雲先被送往當地社區醫院，期間她做了兩次新冠病毒檢測，均呈陰性。黃雅雲的丈夫李鐵生也是行醫幾十年的醫師，他說，當時新冠檢測呈陰性，醫院並沒有以新冠肺炎治療妻子，只做了X光檢測，發現肺部有炎症，當作普通肺炎對待。

因為是在疫情期間，醫院不讓家屬入內。黃雅雲被送進醫院後，李鐵生無法直接與醫院內的醫護人員聯繫。看不見妻子的狀況，讓他心急火燎。李鐵生說，「我當時感覺情況不妙。」他與同是醫師的兒子商量後，要求醫院為黃雅雲做肺部掃描。他說，肺部掃描非常適合新冠病人的檢測。

結果，對黃雅雲的新冠檢測結論是陽性。從這時開始，黃雅雲才正式被作為新冠肺炎病人治療。然而李鐵生此時已不放心妻子繼續在這家醫院治療，在與兒子、女兒商量後，決定將黃雅雲轉院至洛杉磯加大（UCLA）醫院治療。

李鐵生說，UCLA醫院的情況就好很多，有主治醫師和護士。此外，洛縣和住家所在的橙縣衛生局每天也會打電話追蹤。最重要的是，醫院人員與家屬溝通順暢。就這樣，黃雅雲逐漸度過危機，出院在家靜養。

經過一段時間靜養，黃雅雲已經完全康復，她目前在考慮是否重回醫療前線。她說，自己是在為一位認識多年的病人診斷時感染，當時那位病人堅持要面對面看診，雖然那時候多數看診都是通過電話進行。在給這位病人看診結束後幾天，病人女兒打電話給黃雅雲，她才知道病人的妻子因新冠去世，而他也確診新冠。

得知此事後，黃雅雲說，她並不慌張。她看了那麼多病人，不會害怕。她的心態就是很淡定自如，她說，「病人不病怎麼會來呢？」在被送醫後，她也沒有害怕過，笑稱丈夫連續五天都沒有她的消息，比她更緊張。

87歲的黃雅雲目前正在考慮退休 ，2017年底時，她決定將診所無償捐給華埠 服務中心。她說，她本來決定退休，但是很多病人打電話，甚至寫信給她。她希望將這些病人介紹給年輕的醫師後再退休。黃醫師和丈夫李醫師是同班同學，兩人有兩家診所，其中一家在華埠。