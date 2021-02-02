疫情衝擊灣區 逾10萬個餐飲工作蒸發

由於商務旅行和旅遊減少，一些遊覽地的酒店和度假村面臨關閉的慘境。（取自Google地圖）

最新報告分析顯示，去年，由於商務旅行、旅遊和外出就餐萎靡不振，與冠狀病毒有關的經濟困境，灣區 乃至整個加州 的酒店和餐館遭受了巨大的就業 損失。

根據Beacon Economics編制的數據，灣區失去的酒店和餐館工作職位遠遠超過10萬個，比2019年減少了33.6%。在全加州，經濟受挫使得近50萬個住宿和餐飲崗位消失，比上一年減少了29%。

「等疫情過去後，我們會看到很多酒店和餐飲業的工作崗位再回來，」位於斯托克頓的太平洋大學商業和政策研究中心的杰弗里-邁克爾說。「但你不會看到所有這些工作都回來。與商務旅行和會議有關的酒店工作不會有那麼多的就業機會。」

酒店和餐飲業的就業驟跌程度比其他行業更嚴重，零售業在全國範圍內損失了2.6%的工作崗位，在加州損失了6.4%。其他服務業，包括美容院、美甲店、理髮店等重災區企業，工作崗位在全國范圍內損失了7.4%，在加州損失了20.3%。在住宿和餐飲業大量失業的同時，灣區和全加州的酒店開業和新建數量也在大幅放緩。

2020年期間在灣區開業的酒店有1262間，低於2019年開業的4192間。「就酒店項目被推遲或放棄而言，這是我們做這個調查20年以來看到的最糟糕的市場，」阿特拉斯酒店集團總裁Alan Reay說。

在灣區近期酒店的裁員中包括：

•納帕縣Auberge du Soleil酒店和度假村關閉，失去159個工作崗位。

•半月灣麗思-卡爾頓酒店，138個工作崗位。

•索諾瑪酒店，123個工作崗位。

那些為遊客提供服務或位於熱門休閒目的地的餐館和酒店，可能會有更光明的前景。

「想要旅遊的人，可能會有很多，當地居民也會有更多的人去餐館，」邁克爾說，「但我們會看到更少的商務旅行，大型會議的數量會減少。」