我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

疫情衝擊灣區 逾10萬個餐飲工作蒸發

編譯組／聖荷西1日電
由於商務旅行和旅遊減少，一些遊覽地的酒店和度假村面臨關閉的慘境。（取自Google地圖）
由於商務旅行和旅遊減少，一些遊覽地的酒店和度假村面臨關閉的慘境。（取自Google地圖）

最新報告分析顯示，去年，由於商務旅行、旅遊和外出就餐萎靡不振，與冠狀病毒有關的經濟困境，灣區乃至整個加州的酒店和餐館遭受了巨大的就業損失。

根據Beacon Economics編制的數據，灣區失去的酒店和餐館工作職位遠遠超過10萬個，比2019年減少了33.6%。在全加州，經濟受挫使得近50萬個住宿和餐飲崗位消失，比上一年減少了29%。

「等疫情過去後，我們會看到很多酒店和餐飲業的工作崗位再回來，」位於斯托克頓的太平洋大學商業和政策研究中心的杰弗里-邁克爾說。「但你不會看到所有這些工作都回來。與商務旅行和會議有關的酒店工作不會有那麼多的就業機會。」

酒店和餐飲業的就業驟跌程度比其他行業更嚴重，零售業在全國範圍內損失了2.6%的工作崗位，在加州損失了6.4%。其他服務業，包括美容院、美甲店、理髮店等重災區企業，工作崗位在全國范圍內損失了7.4%，在加州損失了20.3%。在住宿和餐飲業大量失業的同時，灣區和全加州的酒店開業和新建數量也在大幅放緩。

2020年期間在灣區開業的酒店有1262間，低於2019年開業的4192間。「就酒店項目被推遲或放棄而言，這是我們做這個調查20年以來看到的最糟糕的市場，」阿特拉斯酒店集團總裁Alan Reay說。

在灣區近期酒店的裁員中包括：

•納帕縣Auberge du Soleil酒店和度假村關閉，失去159個工作崗位。

•半月灣麗思-卡爾頓酒店，138個工作崗位。

•索諾瑪酒店，123個工作崗位。

那些為遊客提供服務或位於熱門休閒目的地的餐館和酒店，可能會有更光明的前景。

「想要旅遊的人，可能會有很多，當地居民也會有更多的人去餐館，」邁克爾說，「但我們會看到更少的商務旅行，大型會議的數量會減少。」

加州 灣區 就業

上一則

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

下一則

學生跑趴沒戴口罩 聖他克拉拉大學：最重罰停學

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
調查:轉移發病囚犯致聖昆汀監獄爆疫情 加州懲教廳疏失

調查:轉移發病囚犯致聖昆汀監獄爆疫情 加州懲教廳疏失
灣區9縣新冠疫情 新增3192例、50人死亡

灣區9縣新冠疫情 新增3192例、50人死亡
加州州長紐森接死亡威脅 妻子女也遭恐嚇

加州州長紐森接死亡威脅 妻子女也遭恐嚇
灣區31日新增確診1447例 24人死

灣區31日新增確診1447例 24人死
疫情影響 加州K-12公校生少了15.5萬人 降幅創新高

疫情影響 加州K-12公校生少了15.5萬人 降幅創新高

熱門新聞

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商