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17歲自由式滑雪名將谷愛凌 X Games奪雙金一銅

記者黃少華／舊金山—亞斯平連線報導
谷愛凌在本次比賽共收穫兩金一銅。（圖片由谷媽媽提供）
谷愛凌在本次比賽共收穫兩金一銅。（圖片由谷媽媽提供）

日前在科羅拉多州亞斯平（Aspen）結束的X Games世界極限運動會女子雙板坡面障礙技巧決賽中，17歲的舊金山華裔自由式滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）摘得金牌。連同日前奪得的女子雙板U型場地金牌和大跳台銅牌，她在本次比賽以創紀錄的兩金一銅成績收官。

這是谷愛凌首次在這項大賽登上最高領獎台。

谷愛凌已於2019年6月加入中國國籍並開始代表中國國家隊參加國際比賽。因此，她在本次比賽所獲的三枚獎牌，均是中國國家隊選手在X Games世界極限運動會這三個項目「零的突破」。谷愛凌是首位在這項大賽摘得金牌的中國國家隊選手，也是繼單板U型場地選手蔡雪桐之後第二位登上這項大賽領獎台的中國國家隊選手。

在1月30日的坡面障礙技巧決賽中，谷愛凌力壓2018年平昌冬奧會該項目冠軍霍夫林、亞軍格雷莫和季軍阿特金而奪得金牌。

首輪比賽，谷愛凌率先完成倒滑720度旋轉，再接一個倒滑720度轉體。她銜接自然、起跳有力、轉體周數足、重心控制得當，暫時排名第一。第二輪，她在幾個障礙的跳躍轉體720度和540度都完成得乾淨利落，繼續排名榜首。第三輪，她雖然在最後一個坡面落地時有小晃動，但連續完成720度銜接並順利通過各障礙後仍然守住第一位。第四輪，她沒有用出三周半轉體的殺手鐧，而是將難道降到轉體兩周，以穩為主完賽並最終收穫金牌。

在1月29日的女子雙板超級U型場地決賽中，谷愛凌在四輪比賽中，整體的騰空高度、轉體難度和落地穩定性上均表現好於其她選手，最終力克2018年平昌冬奧會該項目冠軍Cassie Sharpe而摘得金牌。

首輪比賽，谷愛凌就十分流暢地完成整套動作而排名榜首，並將領先優勢一直保持到最後。六個高難度動作包括：Rightside cork 900 Safety、Leftside cork 900 Japan、Rightside 720 Safety、Switch Leftside 720 Japan、Leftside AllyOop Rodeo 540 Mute、Rightside AllyOop 180 Tail。第二輪比賽，谷愛凌也完成了六個高難度動作，最高轉體達900度。

Cassie Sharpe在第三輪比賽中嘗試衝擊超高難度的1260，摔倒在地上而宣告失敗，無力再對谷愛凌發起挑戰。

谷愛凌在女子雙板超級U型場地比賽中完成多個高難度空中轉體動作。（美聯社）
谷愛凌在女子雙板超級U型場地比賽中完成多個高難度空中轉體動作。（美聯社）

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