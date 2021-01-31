買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷

這宗槍擊案發生在Avenue Terrace遊樂場。（圖片取自Google地圖）

東灣屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）紅木高地（Redwood Heights）一個遊樂場於1月28日晚上發生槍擊 案，造成一名20歲女子和一名26歲男子受傷。兩人現時情況穩定。警方認為，這顯然是一起搶劫未遂案。

案件發生於當晚11時32分左右，地點是Avenue Terrace遊樂場，位於13號公路以南屋崙山下的班納特廣場（Bennett Place）Jordan Road 3300號街區。

兩名受害人告知警方，他們根據約定去案發的遊樂場見了嫌犯，旨在賣掉一些財物。不過，警方沒有透露財物是什麼。但警方說，嫌犯試圖搶劫受害人未遂，然後開槍打傷了受害人。

警方接報後趕到案發現場時，嫌犯已經逃跑了。

女性受害人被救護車送到醫院。男性受害人先趕回Guido Street附近的一處住所，然後也被送往醫院。

警方尚未公布受害人對嫌犯的詳細描述。

屋崙市警察 局和「屋崙犯罪阻擊者」（Crime Stoppers of Oakland）提供了高達1萬元的懸紅獎金，以獲取有關逮捕嫌犯的資訊。知情者可撥打電話（510）238-3326聯繫屋崙市警察局，或撥打電話（510）777-8572聯繫「屋崙犯罪阻擊者」。