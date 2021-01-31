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援助被捕華裔教授成正東 網路募捐突破16萬

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
成正東一家的合影。（取自Gofundme）
成正東一家的合影。（取自Gofundme）

去年一名德州的華裔教授成正東（Zhengdong Cheng）被捕，引發全美討論。該教授涉及隱瞞與中方的關係，同時申請了聯邦的資助，被控欺詐罪名。

成正東是中國科學技術大學（中科大）的校友。被捕之後，科大校友也開始募捐救援，幫助他和他的家庭。目前網路募捐的金額已經超過16萬。

成正東1990年畢業於中科大的近代物理系，1993年在中科院高能物理所獲得碩士，後赴美留學就讀普林斯頓大學拿到博士學位，畢業後擔任德州農工大學（Texas A&M University ，簡稱TAMU）化學工程系教授。

早前他被TAMU外派在中東卡塔爾分校教書，2020年8月被召回後，便遭到逮捕並失去工作。德州當地檢方指控其隱瞞與廣東工業大學等中國高校與企業的合作關係等。從2020年8月被捕以來一直沒法被保釋，並在監獄中感染了新冠。

成正東的妻子朱風一也發文為丈夫辯護，表示他是一個正直誠實，全身心熱愛並專注於科研的人。「這麼多年來幾乎沒有休息過完整的周末，為了他熱愛的科學，為了自己的學生，為了學校的工作兢兢業業，忘我工作。」

朱風一強調，丈夫從沒做過任何間諜工作，從沒有盜取過任何商業和技術機密，也沒有非法分享任何不該分享的東西。目前在Gofundme上的捐款已經超過16萬。在線募捐地址：https://gf.me/u/y6busw。

德州 中國 監獄

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