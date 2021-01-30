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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

「加州人應該知道為什麼…」 加州疫苗分發 議員促提高透明度

本報特約記者錢曉莉／加州州府報導
加州疫苗分發將交由藍盾（Blue Shield）來進行。（美聯社）
加州疫苗分發將交由藍盾（Blue Shield）來進行。（美聯社）

加州健康保險巨頭藍盾（Blue Shield）將會作為第三方的分派企業，負責加強加州的新冠病毒疫苗遞送服務。迄今為止，加州的疫苗分發系統運行緩慢，備受各方的指責，因此也有州議員提出，要求州長提高政府與這些機構簽署合同的過程的透明度。

除了藍盾之外，另一家主要的健康保險提供者，凱瑟醫療（Kaiser Permanente）也將幫助加州的近4000萬居民提供疫苗，力保快速、公平。這兩家健保非盈利企業的總部，均是位於東灣屋崙（奧克蘭）。

目前，州府與藍盾的合同仍在敲定中，但其任務是「創造一個全州範圍的疫苗管理網絡，與之簽訂合同，並進行管理」。屆時疫苗將會直接分配給前線的醫護方，包括藥房，公共和私人衛生網絡以及醫院，社區衛生中心。

共和黨議員尼爾森等致信州長要求提高透明度。（議員辦公室提供）
共和黨議員尼爾森等致信州長要求提高透明度。（議員辦公室提供）

幾天前州長紐森（Gavin Newsom）突然宣布了一個更加簡化的疫苗接種系統，加州州府將在其中發揮更加集中的作用。目前州政府向縣公共衛生部門，醫院和衛生保健網絡分配劑量。但各縣表示，他們不知道醫院擁有的疫苗數量，而且幾乎各方都希望獲得更多疫苗。

在這樣的情況下，有議員就要求州長將簽訂合同的過程透明化。加州衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）和政府運營廳長理查森（Yolanda Richardson）表示，加州正在評估許多申請方，以監督疫苗的分配。但是有共和黨派的議員認為，立法機關尚未獲得有關合同或建議書的信息，而且此前也發生過像是與比亞迪、Blue Flame的合同爭議事件。

對此，州參議會共和黨人要求州長向公眾發布更多信息。以尼爾森（Jim Nielson）為代表的的議員，也寫信給了州長。信中指出，與過去10個月相比，現在州長辦公室應該更加透明。議員們要求知道：主管部門是否草擬了任何建議書或簽訂了服務合同？如果是這樣，相關條款是什麼？議員們認為，加州人不僅應該知道哪個機構將從事這項可能拯救生命的行動，而且他們也應該知道為什麼選擇這個機構來從事這項至關重要的工作。

各縣和醫院網絡已經建立了自己的規則，確定誰符合資格以及如何預約。有些縣正在給65歲及65歲以上的人接種疫苗，而另一些縣則為75歲及75歲以上的患者接種疫苗。

州官員還說，仍未接種或已接種疫苗的人的統一信息，目前尚且不知。他們希望藍盾以及新的州府通知和任命制度，能夠緩解數據模糊的情況。藍盾在一份聲明中表示，很榮幸受到州長的邀請，在應對這疫情中發揮了重要作用。凱瑟沒有回复提問。州府官員說，他們希望在2月中旬過渡到新系統，希望到那時聯邦政府將發送更多疫苗。

疫苗 加州 共和黨

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