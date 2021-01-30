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舊金山地方檢察長與選民搭「橋梁」 設社區聯絡團隊

記者黃少華／舊金山報導
博徹思認為，社區聯絡員團隊將成為社區成員和地方檢察長辦公室的直接聯繫橋梁。（舊金山地方檢察長辦公室視頻截圖）
博徹思認為，社區聯絡員團隊將成為社區成員和地方檢察長辦公室的直接聯繫橋梁。（舊金山地方檢察長辦公室視頻截圖）

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）宣布，舊金山地方檢察長辦公室正在全市範圍内啟動一項新的社區聯絡計畫。

這項計畫將由地方檢察長辦公室員工與全市各區配對合作完成。每個社區聯絡團隊將直接回應本區内居民提出的特定需求，並將作為選民與地方檢察長辦公室之間的直接聯絡渠道。社區聯絡團隊完全由地方檢察長辦公室的志願者組成。

社區聯絡員將與他們指定的區內成員接觸，並就加强社區福祉和安全進行戰略合作。社區聯絡團隊將與各區的市議員辦公室緊密合作。他們將參加市府和社區活動，與選民互動，並成爲社區成員與地方檢察長辦公室的直接聯繫橋梁。

博徹思說：「在這個特別具有挑戰性的時期，對我們來說至關重要的是，社區成員知道去哪裡尋求資訊和支援，以解決社區公衆安全問題。我為啟動本計畫，增強我們的辦公室與我們代表的許多不同社區之間的聯繫而感到自豪。 我要讚揚那些志願領導這項計畫，並與我們服務的社區進行緊密合作的出色員工。」

博徹思指出，這項計畫旨在挖掘利用辦公室在多元化、人才、資源以及公共服務承諾方面的資源。大多數社區聯絡團隊由兩名助理地方檢察官和一名員工組成。每個團隊都將有一名指定的首席檢察官。每個團隊還將在如何與其地區保持最佳互動，以及滿足各自獨特需求方面保持一定的獨立性。

啟動這項計畫之前，地方檢察長辦公室與全市每個區的市議員進行了接觸，解釋計畫的目的並確定特定的地區級需求。地方檢察長辦公室幕僚長甘大為（David Campos）正式負責監督這項計畫。助理地方檢察長多納霍（Matthew Donahue）和加福普爾（Azita Ghafourpour）也將參與協調。

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