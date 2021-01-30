舊金山3青少年持槍劫車 2人未成年

警方從19歲嫌犯沃德身上搜出一把裝有子彈的手槍。（圖片由舊金山警察局提供）

舊金山 伯納爾崗（Bernal Heights）附近26日下午發生一宗持槍劫車案。涉案的三名男性青少年嫌犯已經全部落網，其中兩人是未成年人。

案發地是Cortland Avenue 400號街區。當天下午5時53分左右，舊金山警察局英格賽（Ingleside）分局接報趕到暴力案件的現場。

受害者是一名32歲的女性舊金山居民。受害人當時坐在一輛蘇巴魯（Subaru）越野車的駕駛位置上。第一名男性嫌犯打開車門，嘗試搶奪車鑰匙。第二名嫌犯試圖强行將受害人拉出車外，但由於受害人系著安全帶而未能得逞。

兩名嫌犯隨後用手槍指嚇受害人，迫使受害人解開安全帶下車。兩名嫌犯還從受害人手中搶走了手機 ，然後駕駛受害人的車逃離現場。

警方找到了監控錄影，鎖定被劫車輛。下午6時09分左右，應急管理局的調度員廣播了關於Navy Road街區發生一起肇事逃逸事故的資訊。事故涉及被劫車輛。舊金山警察局灣景區（Bayview）分局警員到場後拘捕了兩名嫌犯。還有一名嫌犯駕駛涉案的另一輛Infinity轎車，也遭逮捕，這輛車也被扣押。

三名嫌犯是：來自加州布倫特伍德（Brentwood）的19歲男子沃德（Milan Ward），已被關進舊金山縣拘留所。涉案的Infinity轎車就登記在他名下。他被控劫車、搶劫、共謀、非法持有槍支 、持有無法識別的槍支、攜帶裝有子彈的槍支以實施搶劫的重罪、在車內放置裝有子彈的槍支、肇事逃逸等多項罪名。

一名17歲未成年男子被送進少年看管所，姓名未公開。他被控劫車、搶劫、共謀、持有槍支、隱藏性攜帶槍支、肇事逃逸等罪名。

一名16歲未成年男子被送進少年看管所，姓名未公開。他被控劫車、搶劫、共謀、持有槍支、隱藏性攜帶槍支、肇事逃逸、占有贓物等罪名。

警方認定，其中一名嫌犯還涉及2020年12月30日發生在Fillmore 夾 McAllister街區的一宗搶劫案。受害者是坐在一架市政車輛上的22歲聖馬刁縣男性居民，他的手機被搶。

在調查過程中，警方從嫌犯沃德身上繳獲一把裝有子彈的「格洛克」（Glock）半自動手槍，還在附近發現第二把裝有子彈的9毫米口徑手槍和一部手機。受害者車鑰匙從其中一名少年嫌犯手中搜回。