華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

優勝美地瀑布。(Getty Images）

1月14日那天，霍恩(Anna Horn)前往優勝美地 公園，攀登1400呎高的「優勝美地瀑布」(Yosemite Falls)。她住在公園附近的瑪利波薩市(Mariposa)，因為喜歡登山以及在瀑布峰頂一覽眾山小的感覺，所以常去攀爬。

這個瀑布是北美最高的瀑布，在攀到峰頂時，他遇到一名中年亞裔 女子，她背著一個綠色背包；「我與她擦身而過，互相打招呼。她臉上全是笑容，一時之間，我與她有志同道合的感覺，因為我們都是一個人登山的女性。」

兩天之後，霍恩在國家公園的網上看到亞裔女子的照片。照片附有圖說：失蹤女子，愛麗絲謝瑜(Alice Yu Xie)，當局還呼籲公眾提供線索，並說已在瀑布底發現謝瑜的屍體。霍恩立即感到，謝瑜可能是從峰頂墜下喪生，如果真是這樣，那真是個悲劇，「我肯定是與她互動的最後一個人」。

當局說，謝瑜41歲，中國籍，住在加州 ，可能在14日或15日獨自攀登優勝美地瀑布。「優勝美地攀山網站」說，攀上瀑布峰頂的路程，等於行樓梯上紐約帝國大廈的兩倍路程。

對附近環境十分熟悉的霍恩猜測，謝瑜下峰時，路線可能是優勝美地岬(Yosemite Point)，藉此避開人群，但那裡有冰雪，十分濕滑，可能從那裡墜崖。

霍恩在峰頂所拍的照片顯示，她與謝瑜在峰頂相遇，時間是14日下午3時。霍恩說，她自己沒有走向優勝美地岬，而是盡快下山，希望能太陽下山前返回平地。

自16日找到屍體後，當局到24日才說是在瀑布底下找到屍體，並且說謝瑜背著一個綠背包，與霍恩看到的相同。

優勝美地有美麗的風暴，但自1890年至今，已有1200人在公園發生意外和死亡，其中53人是從瀑布墜下喪生的，有些人在瀑布游泳而溺斃，有些人從高處掉下而死亡。近年多人因自拍而跌下。

一名旅遊作家最近完成的一本優勝美地著作說，他在研究中發現有六人從「優勝美地瀑布」掉下而喪生。六人全是年輕男性，最新的謝瑜是第一個女性。