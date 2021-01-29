胡巴一掃交易流言陰霾 勇士123：111輕取灰狼

陷入交易流言的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）9中7得到20分9籃板3助攻2抄截1蓋帽。（記者劉先進 ／翻攝）

金州勇士 27日123比111輕取明尼蘇達灰狼，拿到兩連勝。柯瑞 手感冰涼，三分11中4得到16分6籃板8助攻，但勇士全民皆兵，有五人上雙；陷入交易流言的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）9中7得到20分、9籃板3助攻2抄截1蓋帽。

維金斯19分，達米·李（Damion Lee）17分，格林6分8籃板8助攻。被放上替補的二號新秀懷斯曼( James Wiseman ) 三分3中3，得到全隊最高的25分，教頭柯爾表示，他表現非常棒。在護框方面，至少四次成功防守。對手進攻，他只是垂直跳起來，沒有伸手犯規，利用巨大體型干擾對手，讓對手投籃困難，自己不犯規，這是防守關鍵之一。

湯普森受傷後，勇士管理層繼續豪賭，休賽期利用交易特例簽下胡巴，奢侈稅從6600萬上漲到1.34億，希望利用柯瑞的巔峰職業生涯搏得更好戰績。但他交易來後，三分命中率一度排到聯盟最差，頗受批評。前幾天，甚至有留言說，勇士正在和鵜鶘洽談交易，用胡巴換來射手雷迪克（J. J.Redick）或後衛波爾（Lonzo Ball）。好在他最近手感反彈，不斷利用突破或投射幫助勇士得分。

針對交易流言，教頭柯爾比較坦誠。他說很不幸，有一支球隊電話勇士詢問，但沒有給出交易報價，問了問胡巴的情況。他還稱讚胡巴處理流言很好，打出在勇士最好的一場比賽。

胡巴表示，很感激從教練口中聽到交易流言。在職業生涯中，交易總是有爭議的，作為球員希望毫無壓力的打球。這只是生意，教練身處其中，就像球員一樣。「但他來和我說，感覺不錯，沒有影響我的比賽。不管怎麼樣，我始終是一名勇士，讓我們一起贏得總冠軍戒指吧。」