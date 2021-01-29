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聖馬刁縣通過百萬元援助計畫 餐館、酒廠每家可獲1萬元

記者黃少華／紅木城報導
受疫情加重和「區域性居家令」制約，聖馬刁縣的餐飲業在過去一個多月只能經營外賣業務。（記者黃少華／攝影）
受疫情加重和「區域性居家令」制約，聖馬刁縣的餐飲業在過去一個多月只能經營外賣業務。（記者黃少華／攝影）

聖馬刁縣縣議會日前批准了價值100萬元的援助計畫，扶持受新冠疫情衝擊的餐館、啤酒廠和葡萄酒廠。

這筆100萬元的資金來自臉書（Facebook）創辦人查克柏格夫婦設立的「陳—查克柏格倡議」（Chan Zuckerberg Initiative）捐款，將由聖馬刁信用合作社社區基金（San Mateo Credit Union Community Fund）管理。到目前為止，聖馬刁縣受新冠疫情影響的小商業，可獲得的援助資金總額已達到230萬元。

符合條件的餐館、啤酒廠和葡萄酒廠，可獲得每家高達1萬元的援助金，以抵消「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行造成的收入損失，並繼續經營下去。這些商業必須是位於東巴洛阿圖、蒙洛公園、紅木城、巴洛阿圖、North Fair Oaks等地。

不過，快閃（Pop-ups）餐廳和流動外賣食品車（food trucks）不在此次受援助的範圍內。另外，從其它項目（如聖馬刁縣的小商業資助項目）獲得援助的申請者，沒有資格獲得此次援助。

聖馬刁縣議員霍斯利（Don Horsley）和斯洛庫姆（Warren Slocum）共同於2020年12月開始討論並提出了這項援助計畫。

霍斯利表示：「這項計畫是一條財政生命線，幫助聖馬刁縣的餐館、啤酒廠和葡萄酒廠保持運營。同時，我們等待一個更穩定的衛生和商業環境。期待著至關重要的酒店業回歸。」

除了聖馬刁縣議會獲得的100萬元捐款外，矽谷社區基金會（Silicon Valley Community Foundation）還確定注資38萬4000元，可用於上述五個城市以外的聖馬刁縣其它地區餐館。

斯洛庫姆指出：「這充分說明了在這個艱難時期，許多社區組織正加緊行動，齊心協力幫助小商業。在這些黑暗的日子，我們可以一起給這些本地小企商業帶來一些陽光。」

聖馬刁縣經濟發展協會（SAMCEDA）主席兼執行長福斯特（Rosanne Foust）說：「現在，我們所熱愛的小商業比以往任何時候都更需要幫助和支持。附近的餐館、本地的啤酒廠和葡萄酒廠尤其如此。這就是為什麼，我們共同努力為他們提供一些經濟救濟是如此重要。」

疫情 查克柏格 矽谷

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