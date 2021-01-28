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美國華裔精神健康聯盟 迎春網絡年會熱鬧

記者劉先進／屋崙報導
美國華裔精神健康聯盟在YouTube頻道舉辦迎春網絡年會 。（記者劉先進／翻攝）
美國華裔精神健康聯盟在YouTube頻道舉辦迎春網絡年會 。（記者劉先進／翻攝）

農曆新年將到，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）日前在YouTube頻道舉辦了一場別開生面的慶祝春節活動，即第九屆迎春接福年會。因為疫情原因，這也是聯盟首次在線上舉辦慶會，有傳統樂器演奏、歌舞表演等。

晚會由聯盟理事黃立豐和負責人彭一玲(Elaine Peng)主持。嘉賓的表演讓在家中的觀眾們感覺親切，聊天室裡的互動祝福聲此起彼伏，年味十足，一環接一環的抽獎更是把年會氣氛推向高潮。感興趣的朋友可看重播，https://youtu.be/Qer6rqIFbbQ。

彭一玲表示，2020年疫情肆虐，義工灑下汗水，舉辦了「華裔安心行動」系列網上講座，並和本地電視台合作，播出多個節目，科普疫情下的心理防護、患者保健、社區關懷等知識。

聯盟還組織了50多次網上互助組活動，救助熱線同時運作，幫助了500多個家庭。還啟動華人愛心食物活動，為灣區有精神障礙挑戰的家庭及遊民免費提供了1380份愛心餐。同時，全力以赴開發兩款手機應用程式軟件App，一個針對患者，緩解華人精神壓力，避免自殺；一個針對患者家人，希望他們掌握更多資源，更好照顧患者。目前軟件初具規模，預計在年初推出。聯盟舉辦了3期NAMI（全國精神健康聯盟）家連家免費網上精神健康課程，涵蓋普通話和廣東話。

彭一玲表示，義工定期回訪患者朋友，關懷那些因病而流浪街頭的患者，為有需要的患者和家庭提供幫助，成功干預了23起源於精神障礙的自殺事件。聯盟不遺餘力的推動多個益於精神健康的法案，成功建立起社區需求與政府之間的橋梁。聯盟的工作再次獲得肯定，被前加州眾議員朱感生議員評為2020年的社區英雄。

美國華裔精神健康聯盟在YouTube頻道舉辦迎春網絡年會 。（彭一玲供圖）
美國華裔精神健康聯盟在YouTube頻道舉辦迎春網絡年會 。（彭一玲供圖）

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