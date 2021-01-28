屋崙華埠兩搶案 兩名「華人英雄」見義勇為趕跑劫匪

屋崙華埠10街一超市門口發生搶劫，但華人見義勇為趕走劫匪。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 27日發生兩起見義勇為事件，成功阻止兩宗搶劫。10街一超市門口，一對非裔 雌雄劫匪試圖搶劫華婦錢包，被華人 阻止。在8街，此前常去店鋪搶劫零錢的劫匪，尾隨手拿錢包步行的婦女，試圖搶劫，東灣台山同鄉會主席馬作林一路跟蹤，及時提醒華人，嚇退劫匪。

華人目擊者陳先生表示，27日下午1時許，他和太太開車經過，剛好目擊事件的部分過程。原來，一對非裔雌雄劫匪，準備搶劫一位華人婦女的錢包。一位華人男子勇敢出手，和劫匪搏鬥，甚至掐住對方脖子，阻止了搶劫。但此過程中有個小插曲。另一位華人不清楚原委，見狀後以為華男要做違法事情，所以出手，沒想到在兩人爭執中，這對雌雄劫匪得以逃脫。「我估計是因為都戴著口罩，第二個華人也分不清誰是誰，所以出現了善良的誤會。事後一群人還在埋怨這華人無意中讓劫匪走脫。」

陳先生表示，他剛好看到兩個劫匪走脫的過程。兩人個子不高，女子微胖，身高1.6米左右。劫匪見到兩個華人在爭吵，所以撤退時並不慌張，只是緩慢步行逃脫。後來受害者馬上報警，警方也過來詢問。陳先生表示，「今天的事情說明，路見不平一聲吼，團結起來可以鬥劫匪。倒不是說要華人拿命和劫匪搏鬥，但劫匪也怕人多。如果搶劫發生之時，華人不要圍觀，而是勇敢站出來，大喊幾聲，劫匪都會害怕，溜之大吉。」

另一宗案件發生在27日上午11時許，馬作林表示，他當時在8街遇到常到附近商店溜達、搶顧客零錢的非裔男子。男子一直在街邊來回走動，尋找下手目標。馬作林見到後，擔心有人被搶，一直跟蹤注視男子。走了一段路後，只見男子盯上了一個中年華婦，一路尾隨。原來，婦女手中拿著一個又厚又大的錢包。婦女步行時沒有留意周邊情況。「我趕緊迎面走過去對她說，你沒看到有人跟蹤嗎？她收起錢包走開。男子見到我過來，轉身離開。」

馬作林表示，華埠必須想辦法應對劫案頻發，齊心協力做實事。他提醒，儘管華埠劫案頻發，但有些華人還是不注意。類似這樣拿著錢包大搖大擺的走路，不看周邊情況，很容易成為壞人下手目標。「其實在華埠搶劫的，就那麼幾夥人。比如這次的非裔，眼神怪怪的，貌似有精神疾病。」

因為疫情，屋崙市府收入減少，警局削減開支，已撤掉全市巡警。屋崙華埠取消2個巡警和1個聯絡警員。華埠商會正在積極和市府溝通，希望在春節期間保留警力，而阿拉米達縣警已答應支援，到華埠巡邏。