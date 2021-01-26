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北加男打疫苗 數小時後死亡

編譯組／戴維斯電
北加州普萊塞縣一名男子接種新冠疫苗數小時後死亡。（Getty Images）
北加州普萊塞縣一名男子接種新冠疫苗數小時後死亡。（Getty Images）

北加州普萊塞縣（Placer County）警方和衛生局表示，一名男子在接種新冠疫苗數小時後死亡。他們正在調查致死原因。

當局指出，這名男子去年12月底確診感染新冠肺炎，上周21日接種新冠疫苗，卻在接種數小時後死亡。官員表示，死者並非透過普萊賽縣衛生局為他注射。至於他接種疫苗的地點、品牌和死因，目前都還在調查中。

戴維斯加大兒童醫院傳染病學專家布倫柏格（Dean Blumberg）表示，民眾不應該太快把事件歸咎於疫苗。他說：「鑑於事件發生的時間點，許多人會把它和疫苗做連結。我第一個想法是，這個事件應該與疫苗無關。我們知道，有些人接種疫苗會產生嚴重的過敏反應，不過大部分情況是在接種後15分鐘到30分鐘內發生。」

布倫柏格認為，由於這名男子是在接種疫苗數小時後死亡，「死因應該不是嚴重的過敏性休克（anaphylaxis）」。

傳染病學家佛奇（Anthony Fauci）建議，民眾如果在90天內曾感染新冠肺炎，最好先別接種疫苗。

不過，布倫柏格表示，一些感染過新冠肺炎的民眾也參與了疫苗測試，並未發現他們接種會有較高風險。

布倫柏格說：「我們進行大型研究的目的就是為了找出這些危險訊號，但是研究並未顯示接種疫苗會提高死亡的可能性。我認為這是偶然的。」

疫苗 新冠肺炎 過敏

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