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阿縣地檢長呼籲打擊人口販運

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（見圖）和戶外廣告公司「戶外清潔頻道」北加州地區總裁施密特聯合宣布，發起年度廣告牌活動，以提醒民眾人口販運宣傳月到來。今年的宣傳主題是「支持倖存者」。（記者劉先進／翻攝）
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（見圖）和戶外廣告公司「戶外清潔頻道」北加州地區總裁施密特聯合宣布，發起年度廣告牌活動，以提醒民眾人口販運宣傳月到來。今年的宣傳主題是「支持倖存者」。（記者劉先進／翻攝）

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）和戶外廣告公司「戶外清潔頻道」（Clear Channel Outdoor）北加州地區總裁施密特（Robert Schmitt）聯合宣布，將利用廣告牌展開宣導活動，提醒民眾一年一度的「人口販運宣傳月」的到來。今年的宣傳主題是「支持倖存者」（Support Survivors）。

數年來，阿縣地檢長辦公室和「戶外清潔頻道」合作，在灣區社區開展教育，提高人們對人口販運犯罪活動的認識。廣告由地檢長歐瑪麗辦公室和團隊設計和製作。歐瑪麗表示，透過廣告牌活動，能夠教育和激勵社區阻止人口販運。作為一個社區，民眾可以團結一心，為受害者提供支持，鼓舞倖存者。

除了廣告牌外，地區檢察官辦公室還在公車候車廳製作特色海報。社區成員可在網站HEATWatch.org上瞭解更多資訊，可點擊「作出承諾」（TAKE THE PLEDGE）並登記，瞭解如何幫助倖存者和支持他們的組織。

施密特表示，大家在打擊人口販運的鬥爭中應該保持一致，並致力於以有意義的方式利用媒體，幫助將受害者帶到安全地帶，人口販運如同「現代奴隸制」，我們就是要為倖存者帶來希望。希望今年的活動將再次為陷入困境的人提供一條生命線，同時也鼓勵社區參與其中。

阿縣地方檢察官辦公室還公布了題為「每個人都應該有自己的春天」（Everyone Deserves their Springtime）的作品。這幅藝術作品由聯邦司法部犯罪受害者辦公室（Office for Victims of Crime）從數千幅投稿作品中選出。作品上說，「沒有永遠的冬天，沒有春天會錯過它的輪迴。」傳達了倖存者從人口販運的黑暗過渡到希望和成長的光明。今年宣傳反對人口販運的廣告牌，也將以作品底稿作為設計核心。

阿縣地檢長辦公室表示，該辦公室在打擊人口販運方面是全州乃至全國的領導者，包括起訴人口販子和為受害者和倖存者提供重要資源。自2006年以來，該辦公室已起訴了809名被告，對人口販賣案件的定罪率為80%。

辦公室提醒，若市民要報告有關人口販賣的緊急危險，請撥打911。所有非緊急情況的報告，請撥打熱線電話，（510）208-4959。如果需要24小時幫助，請撥打全國人口販運熱線：（888）373-7888或免費發短信（233-733）。

阿縣地方檢察官辦公室還公布了題為「每個人都應該有自己的春天」的作品，呼籲打擊非法...
阿縣地方檢察官辦公室還公布了題為「每個人都應該有自己的春天」的作品，呼籲打擊非法人口販運。（記者劉先進／翻攝）

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