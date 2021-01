阿縣地檢長呼籲打擊人口販運

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗(見圖)和戶外廣告公司「戶外清潔頻道」北加州地區總裁施密特聯合宣布,發起年度廣告牌活動,以提醒民眾人口販運宣傳月到來。今年的宣傳主題是「支持倖存者」。(記者劉先進/翻攝)

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗(Nancy O'Malley)和戶外廣告公司「戶外清潔頻道」(Clear Channel Outdoor)北加州 地區總裁施密特(Robert Schmitt)聯合宣布,將利用廣告牌展開宣導活動,提醒民眾一年一度的「人口販運宣傳月」的到來。今年的宣傳主題是「支持倖存者」(Support Survivors)。

數年來,阿縣地檢長辦公室和「戶外清潔頻道」合作,在灣區社區開展教育 ,提高人們對人口販運犯罪活動的認識。廣告由地檢長歐瑪麗辦公室和團隊設計和製作。歐瑪麗表示,透過廣告牌活動,能夠教育和激勵社區阻止人口販運。作為一個社區,民眾可以團結一心,為受害者提供支持,鼓舞倖存者。

除了廣告牌外,地區檢察官辦公室還在公車候車廳製作特色海報。社區成員可在網站HEATWatch.org上瞭解更多資訊,可點擊「作出承諾」(TAKE THE PLEDGE)並登記,瞭解如何幫助倖存者和支持他們的組織。

施密特表示,大家在打擊人口販運的鬥爭中應該保持一致,並致力於以有意義的方式利用媒體,幫助將受害者帶到安全地帶,人口販運如同「現代奴隸制」,我們就是要為倖存者帶來希望。希望今年的活動將再次為陷入困境的人提供一條生命線,同時也鼓勵社區參與其中。

阿縣地方檢察官辦公室還公布了題為「每個人都應該有自己的春天」(Everyone Deserves their Springtime)的作品。這幅藝術作品由聯邦司法部 犯罪受害者辦公室(Office for Victims of Crime)從數千幅投稿作品中選出。作品上說,「沒有永遠的冬天,沒有春天會錯過它的輪迴。」傳達了倖存者從人口販運的黑暗過渡到希望和成長的光明。今年宣傳反對人口販運的廣告牌,也將以作品底稿作為設計核心。

阿縣地檢長辦公室表示,該辦公室在打擊人口販運方面是全州乃至全國的領導者,包括起訴人口販子和為受害者和倖存者提供重要資源。自2006年以來,該辦公室已起訴了809名被告,對人口販賣案件的定罪率為80%。

辦公室提醒,若市民要報告有關人口販賣的緊急危險,請撥打911。所有非緊急情況的報告,請撥打熱線電話,(510)208-4959。如果需要24小時幫助,請撥打全國人口販運熱線:(888)373-7888或免費發短信(233-733)。