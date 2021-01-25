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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

編譯組╱灣區電
12月大裁員，灣區裁1.4萬，加州裁員占全美37%。(圖取自網路)
12月大裁員，灣區裁1.4萬，加州裁員占全美37%。(圖取自網路)

加州就業發展局22日公布，灣區去年12月份裁減1萬4300個工作，整個加州減少了5萬2200個工作。全美12月份共約失去14萬個工作，其中加州就占37%、超過三分之一，其中，灣區失業情況也相當嚴重。美西銀行首席經濟學家安德森(Scott Anderson)表示，由於嚴格商業與旅行限制，灣區勞動市場復甦停滯不前。

加州就業發展局報告指出，聖他克拉拉縣12月份裁減7800個工作、舊金山-聖馬刁地區減少6700個職位，東灣情況相對較佳、增加了1100個工作。太平洋大學商業與政策研究中心主任麥克(Jeffrey Michael)表示，病毒傳染激增與居家令影響甚鉅，休閒旅館與個人服務產業受到最大影響。

不過，科技產業卻是12月份表現良好的少數產業之一。東灣科技公司增加2800個工作、舊金山-聖馬刁地區也增加2800個工作，聖他克拉拉新增2000個職位。

灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）研究主任卡勒曼(Patrick Kallerman)表示，旅遊餐飲業工作大量減少的情況令人不安，藍領工作機會減少，劣勢可能開始滲入白領工作。其他專家也認為，單是科技產業，難以力挽灣區失業狂瀾。富國銀行資深經濟學家維特諾(Mark Vitner)認為，即使科技產業招聘人數增加，12月份灣區總體就業率仍在下降。

根據EDD與河濱加大估計，加州與灣區三個主要城市中心失業率上升。12月失業情況與11月相比結果：

‧加州失業率9%，比上一月8.1%略增

‧東灣失業率9.3%，上一月為8.4%

‧舊金山-聖馬刁地區失業率7.4%、上一月為6.7%

‧聖他克拉拉縣失業率7%、上一月為6.2%

分析師認為，灣區九個縣的經濟似乎無法很快恢復。安德森表示，只要疫情與嚴格商業限制仍在，灣區就業市場復甦將持續停滯不前。更糟的是，灣區前景可能不取決於區域經濟，而是取決於外部因素，例如是否能成功對抗致命新冠病毒。他分析，2021上半年前景，將取決於疫苗接種與更具傳染性變種新冠病毒間的拔河結果。

州與地方政府官員對新冠病毒相關封鎖令，顯然對就業市場產生影響。燈塔經濟研究公司（Beacon Economics）研究經理奧斯曼(Taner Osman)表示，經濟關閉以遏止病毒傳播，是以失業作為代價，在1月份不可能改善太多。

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