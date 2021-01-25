柯瑞里程「悲」 3分球數登史上第二 勇士卻慘敗

柯瑞超越米勒，成為NBA三分數第二多的球員。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 23日晚以108比127慘敗於猶他爵士，遭遇兩連敗，爵士斬獲八連勝。柯瑞 三分10中5，得到24分7籃板7助攻。他生涯三分2562個，超越傳奇射手米勒（Reggie Miller）三分數2560個，成為NBA 歷史第二多，距離雷·阿倫（Ray Allen）的2973個，還剩下411個。

柯瑞在命中超越米勒三分記錄的投籃後，做了一個31號的手勢，致敬米勒的31號球衣。賽後視頻連線，米勒也抱著兒子慶祝柯瑞的成績。他說，柯瑞取得了令人難以置信的成就，但工作沒有完成。「我知道你還在追逐雷·阿倫的記錄。但你已經激勵了太多孩子，比如我兒子，他是你的頭號粉絲。」

米勒還開玩笑說，「別給後來者太多破紀錄的空間了，我兒子這一代會追趕上來的。」

柯瑞表示，他還要實現所有目標（指打破三分記錄）。「選擇了進入NBA這個高度競爭性的工作，能在這個高水準打球，我珍惜每一場比賽。我會做好每一件事，來追逐你們的腳步。你和雷·阿倫一直在激勵我，我也會將這個火炬傳遞下去。」

作為全聯盟三分投籃命中率第二準的球隊，爵士開局打出14比0的衝擊波，投進20記三分，全場一直保持領先。根據NBA官網的統計，開賽以來，在打了超過100分鐘以上的16套首發陣容中，勇士的五人組合，柯瑞、格林、胡巴（Kelly Oubre, Jr.）、新秀懷斯曼( James Wiseman ) 和維金斯( Andrew Wiggins )，百回合進攻效率倒數第一，防守效率倒數第四，百回合淨輸20.3分，為全聯盟最差。

通俗點說，這套坐擁超級射手柯瑞的首發陣容，既不能攻，也不能守。難怪總教頭柯爾在23日賽前說不會調整首發陣容。但賽後就改口，球隊需要20場比賽清楚球隊的準確輪換。現在球隊已經打了16場比賽，可以看到很多東西。經歷兩場慘敗後，球隊要檢視方方面面。球隊將目前的陣容聚攏在一起，才一個賽季，雖然有時能打出一些好的時刻，但目前沒有任何延續性。主要的問題在於防守，球員商場必須充滿專注度和能量，對敵手緊追不捨。「我們必須清楚自己的目標，做好調整。」

防守大將格林也說，球隊須找到自身定位，「有時大家在轉移球，有時沒有。有時在防守，有時沒防守。我們到底是一隻不斷分享球的球隊，還是一隻單打隊？」