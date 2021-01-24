拜登對華經貿人權 趙翠薇：解封仍需時間

趙翠薇認為，舊金山灣區仍然是中資理想的投資地。（記者黃少華／攝影）

Global:SF行政總監趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）認為，拜登 新政府發展對華經貿關係時會降低強硬程度，但需要時間來逐步解封一些限制。

趙翠薇說，過去四年的川普 政府對Global:SF的工作有一些影響，不少國家和地區的商人不敢來美國投資 。一些外商過去四年持觀望態度，希望等川普卸任之後再來美投資。但是，Global:SF一直與這些外商保持密切聯繫。隨著拜登新政府的上台，部分外商的新投資或追加投資已經到岸，Global:SF一直為他們做好服務工作。

Global:SF將於2月4日與聯邦商務部合作舉辦一次SelectUSA招商會，發邀請函給全球各地的美國使領館和各大商務夥伴，旨在吸引更多外商前來作為高科技中心的舊金山投資。過去兩年，Global:SF已經組團先後前往新加坡和香港招商，但前往日本的行程受新冠疫情影響而不得不延至今年秋季或明年春季。

談到中資在灣區的投資機會，趙翠薇表示，房地產是中資最熱衷的投資項目。她不確定拜登新政府會在多大程度上改變川普的對華貿易戰和科技戰做法，但生物科技會是另一個中資可以繼續投資的產業。此外，食品加工業和農業科技也歡迎中資參與。清潔能源和氣候領域的投資也是新的機會。

過去四年的川普政府改變了美國的政治和投資環境。不過，趙翠薇仍然指出，一些多年前就已經在美投資的外商認為，長遠看美國仍是理想的投資地，因而沒有撤資，並繼續留在美國發展。

談到過去四年的川普政府極力打壓的中國國企或者與解放軍有關係的中資企業，趙翠薇表示，聯邦政府採取限制措施並非是川普上台後才開始的，在川普上台之前就已經存在。她認為，拜登新政府可能在某種程度上減輕對中資企業的強硬打壓。然而，受制於國會民主共和兩黨議員達成共識的反華政策，拜登新政府的調整需要一個過程。

趙翠薇說，政客在大體上還是希望企業和人民都賺到錢，過得平安，拜登也是一樣。她指出，中資企業來美投資以及美國的高科技和農產品對華出口是互惠互利的事情，相信拜登明白這一點，會在處理對華經貿問題時更靈活，沒有川普那麼強硬。不過，拜登新政府在處理對華經貿問題時會不會捆綁人權問題，仍需要時間來觀察。

基於聯邦新政府的主要人員構成以歐巴馬時期為班底，趙翠薇認為，拜登新政府整體上的大政方針與歐巴馬時期不會有太大區別。