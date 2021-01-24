金山東屋崙黑幫爆槍戰 1死3傷

警方在案發現場發現不少汽車和建築物也遭到槍擊。（Bay Area News Group）

根據屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）警方發布的消息，東屋崙於1月21日晚上發生一宗槍擊 案，造成一死三傷。具體地點是North Stonehurst社區107th Avenue夾Apricot Street街區。

當天晚上6時13分，有人報案，警方隨後出動前往Apricot Street 1700號街區應對。

警方相信，不同黑幫在案發現場槍戰而造成死傷。其中，三名傷者就是參加槍戰的黑幫成員。

警方在現場發現了一名38歲男子和一名22歲男子中槍。他們隨後被送往醫院。38歲男子傷重不治身亡，警方認為他顯然是被流彈擊中的。22歲男子情況穩定。

另有兩名男子中槍受傷。一人29歲，另一人36歲。他們自己前往醫院，情况穩定。

談到死者的情況，警方描述，死者被發現時，身上有明顯槍傷，反應遲鈍。警察 試圖對他進行救治，消防員和醫護人員到場後也對他進行了治療。然而，死者被送往醫院後身亡。至記者截稿時，警方還沒有公佈死者的姓名，只是確認死者不是屋崙居民。

警方在案發現場發現了幾十個彈殼。許多停放在附近的車輛和一些建築物也有子彈痕跡。警方沿著Royal Ann Street 和 E Street之間的107th Avenue路段進行了封鎖調查，發現沿街停放的車輛之間的地面上佈滿了彈殼，人行道上每隔幾步就有血跡。

107th Avenue沿街的幾個住戶被要求將車停到其它地方，隨後由警方護送穿過案發現場回到家中。

警方暫時沒有收到其他傷亡報告。

這起命案是屋崙警方今年記錄的第12宗凶殺案。去年1月份，屋崙只有一起凶殺案被記錄在案。

公眾如有與這起最新凶殺案相關的資訊，都可以撥打（510）238-3821或（510）238-7950，給屋崙市警察局凶殺科報案。