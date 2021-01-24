日落區廉租公寓惹疑慮 市議員馬兆明：設計未定稿

舊金山市議員馬兆明，就日落區新建造的廉租房議題回應民眾關切。（視頻會議截圖）

舊金山 日落區23日（周六）召開了一個關於在Irving街2550號建造可負擔的廉租公寓的社區會議。針對社區民眾對此一計畫的擔心，代表日落區的市議員馬兆明表示，目前整個計畫還處在設計階段，還未最終定稿。

馬兆明強調，舊金山目前住房危機十分嚴重，在日落區有超過千人申請可負擔住房，最後只有50人獲得入住。因此，建設可負擔住宅是一個重要的解決方案。

負責建造此次廉租公寓的非盈利地產開發商TNDC的代表Katie Lamont，在周六的社區會議上回應了社區民眾關心的議題。對於廉租公寓計畫中的20%提供給「無家可歸」人士的議題，Lamont表示，這主要是針對「無家可歸」的家庭，那些因為各種原因無法負擔住房的家庭，包括很多從事低薪工作的日落區居民。Lamont表示，在Irving街興建的項目主要針對已經生活在這個社區裡的居民。「他們都是已經工作和生活在舊金山的人，是我們的鄰居。」

關於附近民眾關心的停車與交通議題，Lamont表示，根據過往建造可負擔房屋的經驗，入住的大部分民眾會依賴公共交通系統，因此不會造成附近停車位緊張的問題。Lamont也承諾，新建造的廉租公寓帶來的住戶上限不會超過300人，同時也會持續完善附近的公共交通系統。她表示，會繼續就交通議題與社區的民眾進行溝通。針對層高議題，Lamont說，新的廉租公寓將會是一個七層的大樓，這是因為希望在一定用地的基礎上盡可能多地提供居住空間。對於可能受到層高影響的採光議題，Lamont表示目前建案並非最終計畫，還是會持續跟社區溝通修改。

關於公眾關心的治安議題。Lamont表示，會跟當地執法部門進行密切的合作，在大樓出入口安裝監視器，確保社區的安全。Lamont表示，經濟不平等是很多犯罪行為的基礎，因此提供可廉租公寓在一定程度上會使得社區整體變得更爲安全。新建造的廉租公寓同時會有社工與大樓經理等配套人員進駐。

馬兆明也表示，舊金山市將提供針對心理健康問題的資金，來改善相關問題。

就日落區可負擔廉租公寓的建案，之後還會舉行第二次社區會議，聽取民眾意見。民眾如有任何疑問可以訪問網站：www.2550Irving.com，或者發送電子郵件至[email protected]，以及致電(415)735-5514。