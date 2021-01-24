舊金山市議員陳詩敏 拜會岡州總會館謝票

岡州總會館部分主要職員陪同陳詩敏（左七）在岡州古廟祭祖答謝。（記者黃少華／攝影）

去年11月當選舊金山 第一區市議員並於本月正式宣誓上任的陳詩敏（Connie Chan），1月23日拜訪岡州總會館謝票。

陳詩敏表示將團結華人社區。（記者黃少華／攝影）

岡州總會館的部分職員陪同陳詩敏一同在岡州古廟舉行祭祖答謝儀式。出席者包括主席曾卓然、顧問劉志明、副主席何家輝、秘書長蔣欽和、監事陳永興、總務陳自勤、西文書記黃國康、理事陳社烈、理事林祖光、理事張逢濯、理事劉仲賢。

東華醫院董事長陳傑民和加州 眾議員丁右立（Phil Ting）的代表伍玉珍也出席了活動。甄錦浩（Calvin Yan）則代表第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）參加。

隨後，出席者共同參加了座談會。

主席曾卓然首先致詞。曾卓然說，這是陳詩敏再次到訪岡州總會館，並感謝監事陳永興和陳詩敏團隊的付出。他相信陳詩敏作為新任市議員，是一個飲水思源的人，將以實際行動兌現向選民做出的承諾。

曾卓然期待陳詩敏在市議會議政時，要考量到華人 小商業者辛勤勞動所得，達到各方利益平衡。他還祝福陳詩敏既是今天的華人女性市議員，也可以成為未來的華裔女市長。

陳詩敏感謝岡州總會館在選前給她機會，選前來拜訪，讓她有一個對話的機會。她表示，她將不負所託，繼續努力，團結爭取華人社區應得的權益。

陳詩敏特別提到，1月25日，市議會一個委員會將對市長布里德（London Breed）提名朱嘉文（Carmen Chu）出任市府行政官提議進行答辯。朱嘉文將有機會擔任舊金山職權最高的非民選官員。她希望朱嘉文能利用這一職位在市府代表華人的聲音和需要。