東方食品商會發言人周曉濱：鬥則兩傷 貿戰降溫可預期

周曉濱表示，美中貿易戰衝擊，加上疫情爆發，進口貨運成本水漲船高。（屋崙港供圖）

東方食品商會發言人周曉濱表示，雖然拜登 、賀錦麗上台後對華政策仍不明朗，但政府政策可預判，預計美中貿易戰 會逐漸偃旗息鼓，關稅壁壘會降低，整體形勢比較樂觀。

周曉濱分析，美中貿易戰帶來的影響非常大。美、中兩國都在加關稅，而中國 加稅後，進口的龍蝦、水果、紅酒等變少。換句話說，美國依然要從中國進口一些必需品，但出口減少。貨運船隻空著到中國，再滿載而歸，有些船運公司就調整船隻，減少運輸量。

周曉濱表示，貿易戰衝擊以來，加上疫情爆發，雪上加霜，船運公司壓縮開支、減少船隻，進口貨運成本水漲船高。以20呎的貨櫃為例，3月疫情前，運費1200美元，到感恩節升價到3000元，如今漲價到4500到5000元。即將到農曆新年，進口商要備貨，但從中國運往屋崙的船太少，有錢都訂不到貨櫃空間，到洛杉磯的船隻相對多一點，所以只能將貨物送到洛杉磯，再運到屋崙。

他說，種種因素助推，貨物成本增加。運輸成本，以前只佔商品所有成本的10%以上，現在上漲到50%以上。打個比方，以前2美元的東西，運輸成本可能是20美分，現在運輸成本上升到1元，和貨物本身成本持平。運費增加，從進口商、批發商到零售商家，都在層層吸收成本，賠本經營，產品價格要上升10%以上。數年前有個數據，貿易戰讓每個美國家庭每年開支增加800元，現在沒有新的數據，但開支增加的數額，肯定超800元。

周曉濱分析，貿易戰對美、中兩國，是兩敗俱傷的結局，沒人從中受益，只有川普贏得了一個虛名，「別人不敢做的，他做了。」而拜登上台以後，雖然沒有說明對華政策，目前以抗疫為主，但可以樂觀的預計，對華戰略，不會比川普差，「貿易戰打不下去，關稅壁壘也會越來越少。」

周曉濱說，拜登做過參議員和副總統，斷不會胡亂、倉促推出新政策，不會像川普神來一筆、在推特上忽然宣布某項新政，會根據國家的長遠利益做決定。「好的政府，一定有好的政策，全面照顧所有人利益，是按常理出牌。和中國的一些貿易不平衡，可以透過談判、雙方讓步來達成協議。」