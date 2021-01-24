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舊金山華商總會會長張福明：美中和睦 海外僑胞心才安

記者李晗╱舊金山報導
華商總會一直以來都積極在舊金山僑界舉辦慶祝十一國慶的活動。（本報檔案照片）
華商總會一直以來都積極在舊金山僑界舉辦慶祝十一國慶的活動。（本報檔案照片）

川普執政四年，中美關係持續惡化。新總統拜登上任之後，有僑團代表也展望中美關係前景，希望兩國和睦往來，讓海外僑胞安心。

舊金山華商總會會長張福明表示，對於拜登上台之後的期望「很大」。他認為，新一屆政府如果將中美關係理順一些，可以使得身在海外的僑胞們更好發展，更安心。這四年來，張福明覺得海外僑胞都陷於中美關係緊張的困境，「無啖好食」，如果兩國雙方面的關係和諧，是一個皆大歡喜的結果。

他特別指出，像是川普政府的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），幾乎就是一個「逢中必反」的例子。「美國一味打壓中國，不是辦法。」張福明表示，中美之間應該找到一個共同點，取得一個共識。他強調在歷史的大趨勢中，中美關係的友好是主流，希望兩國關係和緩之後，能夠對於中美貿易等有所推動。

華商總會一直以來都積極在舊金山僑界舉辦慶祝十一國慶的活動。其親中的立場，也在去年招來一些人示威，並且被塗鴉、會址門面被破壞。張福明表示，2021年，華商總會依然會不忘初衷，繼續舉辦慶祝十一國慶的活動。去年因為疫情活動規模縮小，張福明表示今年的國慶活動舉辦，也會觀察疫情的變化發展。

華商總會會長張福明，對於拜登政府下的中美關係期望很大。（本報檔案照片）
華商總會會長張福明，對於拜登政府下的中美關係期望很大。（本報檔案照片）

拜登 疫情 舊金山

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