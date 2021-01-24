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史丹福台灣問題學者祁凱立：警覺中國 拜登不會大改變

記者李榮╱史丹福報導
祁凱立認為，中國對於拜登，「感覺應該很複雜」。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
祁凱立認為，中國對於拜登，「感覺應該很複雜」。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

對於民主黨籍的拜登（Joe Biden）新政府上台後的美中、美台關係，專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）認為，台灣問題依然是非常重要的課題之一，而以美中台三角關係來說，美國對於中國已有警覺，因此拜登政府對中國的基本策略應該與川普政府類似，不會有大的改變。不過，在策略的執行與溝通語言上，拜登應該會與川普政府不同。

祁凱立指出，中國的軍隊已是除了美國之外最先進的，也就是說，以世界強權競爭關係的觀點來說，美國政府已有一定的警覺與認定。前總統川普在政治遺產上，很大一個重點是對中國的態度與關係（的定調），而拜登整體上應也會走同樣的方向。

他預測，比起川普，拜登會比較務實，不會只在口頭上說，而是低調地強化、落實美國的策略。拜登也不會像川普以強調國家安全的路線為主，而會是逐漸、有系統地落實對中政策。

祁凱立進一步指出，川普落選、拜登上任，北京方面或許也有鬆一口氣的感覺。畢竟，川普本身的言行很難預測，而且造成很多對抗的情況。拜登總統則會回到「比較外交」的方式，整體來說也較為溫和，（外交動作）較好預測。

然而，在包括台灣問題以及西太平洋的戰略上，拜登還是會有一定的強硬程度，美國與中國要回到2016年川普上任之前的關係，恐怕並不太容易，「我想中國對於拜登，感覺應該是很複雜的（mixed feeling）。」

拜登 川普 中國

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