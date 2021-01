史丹福胡佛研究員陳仁宜：對待中台 拜登更有建設性

陳仁宜認為,拜登將繼續川普的美中、以及美台路線。(陳仁宜提供)

對於民主黨的拜登 (Joe Biden)上台之後美國、中國 ,以及台灣 三邊的關係與政策變化,史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜(Lanhee J. Chen)認為,即使拜登政府很可能會「繼續川普政府的許多中國政策(continue much of the Trump Administration's policy toward China)」,但相較於川普,拜登的路線可能會更有建設性,而非採取對抗的態度。

陳仁宜指出,拜登政府與川普政府對待中國的語氣和姿態可能大相徑庭,但是方向應該還是會一致的。新政府的成員已經明確指出,中國是非常重要的議題,而且拜登政府會與美國在印度、太平洋地區的盟友更為緊密合作,向中國施加壓力。新團隊也已經宣示,美國會尋求多邊貿易協定,或者更積極的軍民同盟的機會,以圍堵中國(to box China in)。

「我希望新政府明白,中國對於印度─太平洋地區穩定構成的重大挑戰。」陳仁宜表示,美國了解中國的可能威脅,但當然,一切都是以真正的行動來判斷,而不只是用語言與言詞來評判。

對於美國與台灣之間的關係,陳仁宜表示,目前還需要觀察拜登對台灣問題的立場;然而,到目前為止,現在看來拜登會繼續川普對待中國的方向與行動,「這是令人鼓舞的信號(encouraging signs)。」

陳仁宜舉例,像是拜登提名的國務卿布林肯(Antony Blinken)就在聽證會上明確表示,希望看到台灣在多邊組織中發揮更大的作用;布林肯也表示將履行台灣保障法(Taiwan Assurance Act),意味著美國與台灣之間的官方接觸保持有比較大的空間,「我想這就表示,像是先前美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)訪台那種高規格的互訪可能會繼續。總之,我希望拜登團隊了解,台灣在印太地區扮演至關重要的角色。」