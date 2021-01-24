史丹福胡佛研究員陳仁宜：對待中台 拜登更有建設性

陳仁宜認為，拜登將繼續川普的美中、以及美台路線。（陳仁宜提供）

對於民主黨的拜登 （Joe Biden）上台之後美國、中國 ，以及台灣 三邊的關係與政策變化，史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）認為，即使拜登政府很可能會「繼續川普政府的許多中國政策（continue much of the Trump Administration's policy toward China）」，但相較於川普，拜登的路線可能會更有建設性，而非採取對抗的態度。

陳仁宜指出，拜登政府與川普政府對待中國的語氣和姿態可能大相徑庭，但是方向應該還是會一致的。新政府的成員已經明確指出，中國是非常重要的議題，而且拜登政府會與美國在印度、太平洋地區的盟友更為緊密合作，向中國施加壓力。新團隊也已經宣示，美國會尋求多邊貿易協定，或者更積極的軍民同盟的機會，以圍堵中國（to box China in）。

「我希望新政府明白，中國對於印度─太平洋地區穩定構成的重大挑戰。」陳仁宜表示，美國了解中國的可能威脅，但當然，一切都是以真正的行動來判斷，而不只是用語言與言詞來評判。

對於美國與台灣之間的關係，陳仁宜表示，目前還需要觀察拜登對台灣問題的立場；然而，到目前為止，現在看來拜登會繼續川普對待中國的方向與行動，「這是令人鼓舞的信號（encouraging signs）。」

陳仁宜舉例，像是拜登提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）就在聽證會上明確表示，希望看到台灣在多邊組織中發揮更大的作用；布林肯也表示將履行台灣保障法（Taiwan Assurance Act），意味著美國與台灣之間的官方接觸保持有比較大的空間，「我想這就表示，像是先前美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台那種高規格的互訪可能會繼續。總之，我希望拜登團隊了解，台灣在印太地區扮演至關重要的角色。」