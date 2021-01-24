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讀者來函／通婚是解決族裔衝突的最佳方案

李元慶
李元慶。 (作者供圖)
李元慶。 (作者供圖)

有人說為什麼美國白人不細分成愛爾蘭人、德國人、英國人？亞裔細分法是對亞裔的歧視開始。兩年前華人還理直氣壯地抗議加州這一新規定，可是人家苗族，柬埔寨裔等小亞裔族群是堅決支持的。人家要分開算帳，因為他們在許多方面的確是同幾大亞裔差別很大。不分開，怎麼能夠知道差異？

說點心裡話。我覺得這事上，許多華裔的小算盤是片面的。華裔反對的真正理由是害怕分開了，華人的許多教育和社會資源占有量指標都很高，「槍打出頭鳥」，以後這些資源會傾向和照顧其他落伍少數民族了。

我不是以黨派來的站隊的。我是反對在教育上，特別是在大學入學申請和工作申請上，使用平權法，考慮膚色和種族。這件事情上，加州的民主黨是支持的。

白人在歷史容易分開，修建貫穿北美的太平洋鐵路線，華人在西段立下了汗馬功勞，東面那段是愛爾蘭人的豐功偉績。

可是歐洲移民歷史久，相互之間通婚普遍，而且新移民較少。在美國的許多白人，你要問他們是英國的還是德國的？他們自己都要板著手指，算著爹娘的血緣來歷，然後說八分之一的英國人，四分之一的德國人、十六分之一的印第安人，諸如此類。或許我們將來的後代許多也會這樣。

對了，我的理論就是：通婚是解決族裔衝突的最佳方案。在加勒比海地區國家裡，人們的血管裡都有著土著、白人、黑人的血統，那裡的種族問題就少。為什麼？因為分不開了。

我們這一輩已經晚了，但是希望下一輩，千萬不要阻礙孩子們的選擇。說句玩笑話，他們不單是為了愛情，還是在為解決美國族裔問題做貢獻。（完）

亞裔 美國 華人

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