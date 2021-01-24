加州小企業疫情紓困金 第2輪2月2日開始申請

州長商業與經濟發展辦公室（GO-Biz），是加州負責工作增長和經濟發展工作的部門。（州長辦公室提供）

加州 小企業倡導者辦公室（CalOSBA），是州長企業與經濟發展辦公室（GO-Biz）的一部分。辦公室宣布小企業COVID-19疫情紓困金 的第一輪申請已經結束，第二輪申請將於2月2日開始。

在成功審核超過30萬個申請後，預計將會在1月15日周五至1月22日周五之間發出申請批准通知。資金將從1月22日周五開始的45天內分發。

第二輪申請將於2月2日上午8時開始，並將持續到2月8日下午6時。申請人在第一輪中提交了所有必要文件並符合資格要求，但沒有獲得資助的，不需要重新申請，他們的申請將在第二輪自動進入審核階段。

GO-Biz主管邁爾斯（Dee Dee Myers）說，「毫無疑問，小企業正在受到衝擊，這種疫情大流行的現實需要緊急救濟，以幫助那些最需要的人。」邁爾斯也說，在COVID-19之前，有410萬家小型企業，創造了加州三分之二的工作崗位，並雇用了近一半的私營雇員。「至關重要的是，我們將竭盡所能，將更多的資金投入到受影響的小企業主手中。」

1月5日，州長紐森（Gavin Newsom）提出了他的「加州商業和就業計畫的公平復甦」預算法案，這是他提出的2021-22年州預算的一部分。該法案要求立即採取立法行動，向加州紓困金計畫提供約6億元的額外撥款。這項投資將增加到11月30日宣布的最初5億元撥款之上，使小型企業COVID-19紓困計畫的總金額接近11億元。

州長商業與經濟發展辦公室（GO-Biz），是加州負責工作增長和經濟發展工作的部門。 GO-Biz為企業主提供一系列服務，包括吸引招商、擴展服務，商業選址，許可證申請簡化，小企業援助，國際貿易發展，州政府的援助等等。

這次的小型企業COVID-19紓困金計畫，向受疫情大流行影響的微型和小型企業以及非營利組織提供最高2萬5000美元的資金補助。篩選過程並非是先到先得，也不是隨即抽籤的批准程序。資金將在全州範圍內分配，優先考慮受COVID-19大流行，處境不利的社區的小型企業，以及受到疫情影響最大的的地區和行業，將根據影響來考慮小商業類別的優先級。

由於需求量很大，第一輪申請的截止日期從1月8日延長至1月13日，以確保合資格的小型企業和非營利組織有機會申請。

有關紓困金的要求，申請資格的更多信息，請訪問CAReliefGrant.com。