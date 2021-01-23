拜登就職日 沙加緬度示威 規模小無暴力

零星的川普支持者示威。（電視新聞截圖）

1月20日總統拜登 宣誓就職之日，沙加緬度的州府大樓一帶和市中心再次爆發示威活動。大量的警員、軍方前往戒備。由於今年1月6日美國國會才發生過衝擊事件，並造成死傷，包括沙加緬度全美各個州府均高度警戒，以防再有暴力事件發生。

當天早上，州府大樓一帶已經有不少防護措施，沙加緬度的警察 局和其他執法部門的代表，都在州府大樓地區駐紮；聖荷昆縣的警察，也前往州府大樓支援。總體上來說非常平靜。依照沙加緬度的警察局表示，上午9時、拜登宣誓儀式已經開始的時候，在州府大樓尚無活躍的示威遊行 。

後來拜登的總統就職典禮進行時，開始有不少民眾與團體，聚集在沙加緬度的多個公園。這部分人並沒有明確的政治黨派的立場，並非是川普或者是拜登的支持者。他們表示，必須堅決反對白人至上和法西斯主義組織。示威者沿著沙加緬度的G街遊行，並且也燃放紫紅色的煙霧。

沙加緬度的警方說，隨後一個團體離開州府大樓，繼續遊行。而許多道路也已經封鎖。警局表示，其中一個遊行隊伍回到了最初的遊行起點，而另一個團體仍在第七和I街附近遊行，但沒有任何報警或者衝擊事件。

最後，示威者消散，警察局的執法人員留在現場。根據ABC10記者表示，示威者全部離開了州府大樓，「他們坐上車回家了。」

沙加緬度的警察局在推文中指出，當天警方介入了三起事件，包括兩個交通截停。警方說，九街和G街的十字路口附近的柵欄被推開，沒有其他損壞。

除了上述的不知政黨派別的遊行示威者之外，當天州府也有零星的川普支持者的示威，以及拜登支持者的示威，所幸總體而言沒有發生任何暴力事件。