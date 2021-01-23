匿名者Q、恐怖組織竄起 美國陷民主威脅

美國大學極端主義研究創新實驗室程序助理Meili Criezis發表有關「匿名者Q」的報告，指出越來越多的民眾參與了這種陰謀。（視頻截圖）

少數族裔媒體22日邀請專家分析暴民衝擊國會大廈背後的陰謀、虛假信息和極端主義團體，以及宗教如何在危險激進中發揮作用。專家們指出，「匿名者Q」（QAnon）、國內恐怖組織、以及宗教信仰與政治極端主義的融合，甚至師法基地組織和伊斯蘭國（IS）運作，使美國 陷入危險之中。

美國大學極端主義研究創新實驗室（PERIL）助理Meili Criezis近日撰寫有關「匿名者Q」的報告，「匿名者Q」在美國流傳，越來越多的民眾參與這種陰謀，包括煽動暴力，抵制疫苗和口罩以及其他形式的隨機暴力。

Criezis表示，「匿名者Q」群組利用手機通訊應用、YouTube等平台等散播謠言，隨著「匿名者Q」信息越來越普遍，臉書（Facebook）和推特（Twitter）已禁止QAnon帳戶、頁面、群組和主題標籤。因此川普 的支持者轉用Telegram互通消息。

Criezis表示，國會衝擊事件後，Telegram急增了數萬個帳戶，但許多川普支持者不會使用Telegram，因此民兵組織有了可乘之機，其中一個極端組織創立指引，包括向目標人物傳送預先準備的招攬訊息，煽動對方支持川普的情緒，並遊說只有暴力才能解決問題。她認為這些行為非常危險。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon）政治與戰略學院助理教授Colin P. Clarke表示，白人至上 主義極端分子（WSE）對美國構成明顯的恐怖威脅，雖然在美國境內活動的極端主義組織經常被標記為國內恐怖組織，但研究發現他們與來自澳大利亞、加拿大、俄羅斯、南非等地的同類組織和個人的跨國網絡保持聯繫。恐怖主義的危險在美國日益增加，白人至上主義極端分子加強跨國網絡，甚至模仿基地組織和伊斯蘭國（IS）等組織的戰術、技巧和程序，共享招聘、集資和宣傳等方法，吸引來自世界各地的外國新兵。

拉丁裔教會神學家Ricardo Corzo Moreno表示，福音派信仰和陰謀論與政治極端主義的融合相當危險，而並非所有襲擊者都是基督徒。對國會大廈的襲擊涉及諸如「驕傲男孩」之類的極端主義者，以及「匿名者Q」之類的親川普陰謀論的擁護者，但很少有人注意一些襲擊者以基督教符號證明自己。其中一名叛亂分子舉著標語「一個驕傲的美國基督徒」，另一人揮舞白旗，上面刻著國旗顏色的魚眼（Ichthys），這是古代基督徒用來象徵其宗教信仰的魚形象，兩者都是基督教象徵的例子。