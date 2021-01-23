我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

匿名者Q、恐怖組織竄起 美國陷民主威脅

記者王全秀子／綜合報導
美國大學極端主義研究創新實驗室程序助理Meili Criezis發表有關「匿名者Q」的報告，指出越來越多的民眾參與了這種陰謀。（視頻截圖）
美國大學極端主義研究創新實驗室程序助理Meili Criezis發表有關「匿名者Q」的報告，指出越來越多的民眾參與了這種陰謀。（視頻截圖）

少數族裔媒體22日邀請專家分析暴民衝擊國會大廈背後的陰謀、虛假信息和極端主義團體，以及宗教如何在危險激進中發揮作用。專家們指出，「匿名者Q」（QAnon）、國內恐怖組織、以及宗教信仰與政治極端主義的融合，甚至師法基地組織和伊斯蘭國（IS）運作，使美國陷入危險之中。

美國大學極端主義研究創新實驗室（PERIL）助理Meili Criezis近日撰寫有關「匿名者Q」的報告，「匿名者Q」在美國流傳，越來越多的民眾參與這種陰謀，包括煽動暴力，抵制疫苗和口罩以及其他形式的隨機暴力。

Criezis表示，「匿名者Q」群組利用手機通訊應用、YouTube等平台等散播謠言，隨著「匿名者Q」信息越來越普遍，臉書（Facebook）和推特（Twitter）已禁止QAnon帳戶、頁面、群組和主題標籤。因此川普的支持者轉用Telegram互通消息。

Criezis表示，國會衝擊事件後，Telegram急增了數萬個帳戶，但許多川普支持者不會使用Telegram，因此民兵組織有了可乘之機，其中一個極端組織創立指引，包括向目標人物傳送預先準備的招攬訊息，煽動對方支持川普的情緒，並遊說只有暴力才能解決問題。她認為這些行為非常危險。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon）政治與戰略學院助理教授Colin P. Clarke表示，白人至上主義極端分子（WSE）對美國構成明顯的恐怖威脅，雖然在美國境內活動的極端主義組織經常被標記為國內恐怖組織，但研究發現他們與來自澳大利亞、加拿大、俄羅斯、南非等地的同類組織和個人的跨國網絡保持聯繫。恐怖主義的危險在美國日益增加，白人至上主義極端分子加強跨國網絡，甚至模仿基地組織和伊斯蘭國（IS）等組織的戰術、技巧和程序，共享招聘、集資和宣傳等方法，吸引來自世界各地的外國新兵。

拉丁裔教會神學家Ricardo Corzo Moreno表示，福音派信仰和陰謀論與政治極端主義的融合相當危險，而並非所有襲擊者都是基督徒。對國會大廈的襲擊涉及諸如「驕傲男孩」之類的極端主義者，以及「匿名者Q」之類的親川普陰謀論的擁護者，但很少有人注意一些襲擊者以基督教符號證明自己。其中一名叛亂分子舉著標語「一個驕傲的美國基督徒」，另一人揮舞白旗，上面刻著國旗顏色的魚眼（Ichthys），這是古代基督徒用來象徵其宗教信仰的魚形象，兩者都是基督教象徵的例子。

拉丁裔教會神學家Ricardo Corzo Moreno表示，福音派信仰和陰謀論...
拉丁裔教會神學家Ricardo Corzo Moreno表示，福音派信仰和陰謀論與政治極端主義的融合是危險的，但並非所有襲擊者都是基督徒。（視頻截圖）
Colin P. Clarke表示，白人至上主義極端分子對美國構成明顯的恐怖威脅...
Colin P. Clarke表示，白人至上主義極端分子對美國構成明顯的恐怖威脅。（視頻截圖）

美國 川普 白人至上

上一則

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

下一則

加州疫苗施打 全美排名最末

延伸閱讀

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像
川普離開白宮後首發聲！「我們會做事 只是時間未到」

川普離開白宮後首發聲！「我們會做事 只是時間未到」
習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬

習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬
眾院下周一遞交彈劾川普文件 推動參院審理

眾院下周一遞交彈劾川普文件 推動參院審理
被鎖定？伊朗領袖貼出似川普照片 以空中攻擊角度拍攝

被鎖定？伊朗領袖貼出似川普照片 以空中攻擊角度拍攝
橢圓辦公室易主 拜登撤掉川普「可樂按鈕」

橢圓辦公室易主 拜登撤掉川普「可樂按鈕」

熱門新聞

拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢