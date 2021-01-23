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新冠肺炎感染與治療 醫學博士陳筱芬解惑

加州綜合訊
陳筱芬醫學博士談新冠肺炎感染。（本報檔案照）
陳筱芬醫學博士談新冠肺炎感染。（本報檔案照）

由於美國已有逾2500萬人檢測新冠病毒陽性，加州也有逾300萬人確診，在疫情仍然嚴峻之下，與新冠肺炎感染有關的各種疑問仍然深受矚目，醫學博士陳筱芬針對這些疑問提供答案。

問：如何確診

答：目前診斷新冠肺炎的方法，還是以RT-PCR（反轉錄聚合酶連鎖反應）來偵測新冠病毒的RNA最為準確，如果呈現陽性則確診；但若檢測為陰性，則不能完全排除感染的可能性。偽陰性的原因很多，與從病毒量太低或檢體取得是否洽當等有關。若病人的臨床症狀跟接觸史都懷疑感染，但RT-PCR陰性，則應考慮重覆檢測。

問：潛伏期

答：感染新冠病毒到發病的潛伏期，一般會在14天內，有少數會超過14天，大部分是四至五天。

問：可傳染期

答：感染新冠病毒後，可傳播病毒的期間可維持多久，目前仍無法完全確定。但在感染後、發病前，甚至無症狀感染者，就可以開始傳播病毒。許多研究發現，在發病前兩三天，就開始有傳染性，通常在病人有症狀發生的時候，達到傳染性的高峰，然後在七天內左右傳染力逐漸下降。研究也發現，直到病人痊癒前，有時仍可偵測到病毒存在，但偵測到病毒，不一定代表是具有傳染性的活性病毒。

問：感染新冠病毒的症狀

答：可分為無症狀和有症狀感染者。目前無症狀感染者占所有感染者的比例，在不同的研究中差別甚大，從5-60%都有。

有症狀感染者：目前有症狀感染者的臨床表現，以發燒、倦怠、乾咳，呼吸困難。其他症狀，包括食慾不佳、肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛、腸胃道症狀如腹瀉、噁心、嘔吐等。還有嗅覺、味覺異常或喪失。這些症狀以不同比例跟嚴重程度出現。輕微者則是無後續併發症，症狀可自行緩解。嚴重者，則會發展成為肺炎、嚴重肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血症，甚至於死亡。

問：治療

答：各國政府的聯邦疾病防治中心（CDC）有不同的防疫措施，在美國，無症狀感染者跟輕症感染者，目前是自行居家隔離。要做好隔離措施，個人則是要維持身心健康，注意飲食，保持輕度運動。若有同住的家人或朋友，則是要嚴格遵守隔離準則，避免直接接觸，並且也要接受病毒檢測，以及自主健康管理。若中重症患者，則需要醫療協助。

問：後遺症

答：最近有研究指出，新冠病毒的感染，是一種全身性的系統性疾病，會影響到全身的器官，尤其是免疫系統、心肺功能、大腦和神經系統。目前仍然不清楚長期後遺症的比例是多少，但已經觀察到有一定的比例，會有長期喪失的味覺和嗅覺，還有某種程度的大腦功能的改變，如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭昏、遺忘日常詞彙等認知或正常功能。還有其他如心肺功能衰退、嚴重疲勞、持續咳嗽、關節痠痛等。

檢測 美國 新冠肺炎

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